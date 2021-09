Bert Bouwmeester benoemd tot ereburger van Coevorden

Het is de tweede keer dat Coevorden iemand tot ereburger benoemt. In 2004 kreeg Renate Groenewold het ereburgerschap na het behalen van een gouden medaille op WK allround-schaatsen.

Volgens het college van Coevorden was Bouwmeester vooral op internationaal gebied onderscheidend. De gemeente wijst daarbij naar het samenwerkingsproject tussen Coevorden en het Duitse Emlichheim op het grensoverschrijdende bedrijventerrein GVZ Europark. "Het is het enige bedrijventerrein langs de Duits-Nederlandse grens en een project waar Bert Bouwmeester zich bovengemiddeld voor inzette. Het is een visitekaartje voor de regionale economie en de samenwerking in de grensregio", aldus de gemeente. De gemeente vindt dat Bouwmeester 'altijd vol ambitie en creatieve ideeën' zat.

Eergisteren werd Bouwmeester al benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg die koninklijke onderscheiding vanwege zijn bijzondere verdiensten voor de samenleving.

Opgepikt door de brandweer

De 62-jarige Bouwmeester werd vanochtend verrast door zijn brandweer, waar hij als burgemeester het formele gezag over had. Hij werd bij zijn huis in Erm opgepikt voor een trip door de gemeente. In traditionele brandweerkleding reed hij mee op een ouderwetse brandweerwagen.

Bouwmeester houdt de politiek na al die jaren voor gezien. Een vierde termijn als eerste burger van Coevorden zag hij niet zitten. Wat hij straks gaat doen, weet hij nog niet. "Daar ga ik eerst een paar maanden over nadenken", zei hij afgelopen zaterdag in het Radio Drenthe-programma Cassata.

CDA'er Renze Bergsma (45) uit het Brabantse Woudrichem volgt Bouwmeester per 1 oktober op als burgemeester van Coevorden.

