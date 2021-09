Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

We beginnen met scheurende auto's op het TT-circuit in Assen. Daar wordt het hele weekend het kampioenschap van de Duitse tourwagens, oftewel de DTM, verreden. Zaterdag is de 1e race, een dag later de 2e race.

De meest bekende naam in het DTM-circuit is waarschijnlijk Alexander Albon. De Britse Thai was de afgelopen jaren ook actief in de Formule 1. Hij was onder meer teamgenoot van Max Verstappen. Dit jaar heeft hij geen stoeltje in de Formule 1, dus hij rijdt in de DTM. Volgend jaar is Albon overigens wel weer in de Formule 1 te bewonderen.

Vorige week namen we een kijkje bij de DTM op Spielberg in Oostenrijk:

Art of Wonder

In Assen is morgen en overmorgen het Art of Wonder-festival. Dat is een jeugdtheaterfestival "met de binnenstad van Assen als podium", zoals de organisatie het noemt. De Gouverneurstuin is het hart van het festival, maar ook op andere binnen- en buitenlocaties zijn er voorstellingen, onder meer van internationale theatergezelschappen.

"Dit jaar zijn er bijvoorbeeld meer voorstellingen die al vanaf de jongste doelgroep, al vanaf twee jaar, geschikt en leuk zijn om samen met de hele familie te beleven. Dus ook met oudere kinderen en volwassenen. Het wordt misschien wel meer dan ooit een festival voor alle leeftijden en echt herkenbaar Art of Wonder dus!", zegt artistiek leider Frederieke Vermeulen.

Opritverkoop

Je moet nier raar opkijken als je morgen in Smilde allemaal spullen ziet liggen bij mensen op hun oprit. Tussen 12:00 en 17:00 uur doen meer dan 100 mensen mee aan het Garage/Oprit Verkeupie. Spullen die mensen niet meer nodig hebben worden te koop aangeboden vanaf hun eigen oprit.

Kijk hier welke adressen meedoen aan de opritverkoop.

Muziek!

Langzaamaan poppen er weer verschillende muziekfestivals op. In Nieuw-Schoonebeek is dit weekend het festival Folk an de Gruppe. Met daarbij optredens van verschillende (Drentse) bands.

Het folkfestival wordt gehouden in het bos naast de pastorie van de kerk in Nieuw-Schoonebeek.

Ben je even vergeten hoe een festival eruit ziet? Zo ging het er twee jaar geleden aan toe bij Folk an de Gruppe:

Aftermovie Folk an de Gruppe 2019

Koers in Drenthe!

"We gaan fietsen!", zei Mart Smeets ooit ter inleiding bij een wielerwedstrijd. Ook in Drenthe wordt er dit weekend gekoerst. Morgen staat de PWZ Zuidenveldtour op het programma. Een koers van 200 kilometer in het zuidoosten van onze provincie.

Om 12:00 uur is de start in Dalen. Vervolgens wordt er koers gezet richting de Kasseinenstrook Gees. Ook de Muur van Emmen ligt in het parcours. Rond kwart voor vier komen de renners aan de Vaart Noordzijde in Nieuw-Amsterdam. Daarna wordt er drie keer een lokale ronde verreden.

De finish is rond half vijf aan de Vaart Noordzijde in Nieuw-Amsterdam.

Route PWZ Zuidenveldtour 2021 (Rechten: PWZ Zuidenveldtour)

Maarten van der Weijden komt naar Molenduinbad Norg

Morgen komt voormalig Olympisch kampioen Maarten van der Weijden naar het Molenduinbad in Norg. Dat doet hij vanwege de zwemvierdaagse, die nog tot zondag duurt. Tijdens de zwemvierdaagse wordt geld opgehaald voor kankeronderzoek.

Van der Weijden komt hardlopend en fietsend vanuit Heerenveen naar Norg. De laatste 15 kilometer, van Veenhuizen naar Norg, doet hij een triatlon naar het Molenduinbad. De route wordt verdeeld in stukken van 500 meter. Bedrijven, verenigingen, scholen en clubs konden een stuk route adopteren. Er loopt of fietst een aantal mensen met Van der Weijden mee. En de route is versierd.

Trouwbeurs in Zuidwolde

Nog trouwplannen? Dan kun je zondag een beetje inspiratie op doen bij de TrouwBeurs bij Narline in Zuidwolde. Een trouwambtenaar geeft tips & tricks over de perfecte bruiloft. Dingen waarover je nog niet eerder nadacht hebt komen aan de orde. Dat gaat van ringen tot muziek, van welkom tot wat gebeurt er na de ceremonie, van humor tot die serieuze noot en alles daar tussenin.

Ook kun je kijken naar bruidsjurken, herenkostuums, decoraties, bruidstaarten, videografie en trouwringen. De beurs is van 12:00 tot 16:00 uur. Kaarten zijn te reserveren via narline.nl/trouwbeurs.

En omdat een trouwerij al duur genoeg is, is de toegang bij de TrouwBeurs helemaal gratis.