Krapte op arbeidsmarkt voelbaar bij werkgevers in heel Drenthe

Senior adviseur werkgeversdiensten Dennis van 't Hull van het UWV in Emmen ziet op de digitale banenbeurs die ze organiseren dat er meer vacatures zijn dan dat er mensen zijn die een baan zoeken. En dan is er ook nog veel mismatch in de arbeidsmarkt, niet iedereen is geschikt voor de openstaande vacatures. Volgens Van 't Hull beperkt de krapte op de arbeidsmarkt zich niet alleen meer tot de zorg en horeca.

Grote zorgenkindjes zijn de horeca en de zorg. Met name het vullen van vacatures in de verpleegkunde is moeilijk. En mede door corona is er krapte en uitval bij ziekenhuizen. Erwin Kikkers van Treant Zorggroep: "Wij zoeken verpleegkundigen in alle takken van sport, maar vooral voor onze woonzorgcentra. Daar gaat het om zo'n vijftien openstaande vacatures voor verpleegkundigen en zorgassistenten. Daarnaast hebben we voor de ziekenhuislocaties Hoogeveen, Emmen en Stadskanaal op dit moment zo'n zeven vacatures voor vooral gespecialiseerde verpleegkundigen voor de spoedeisende hulp, intensive care (IC) en eerste harthulp. Deze getallen veranderen telkens, het is een dagkoers."

Agnus van Loenen schetst voor het Isala Diaconessenziekenhuis in Meppel en het ziekenhuis in Zwolle hetzelfde beeld. Er worden vooral HBO verpleegkundigen gezocht voor de IC, hartbewaking en spoedeisende hulp. Knelpunten kunnen we tot nu toe nog goed oplossen."

Via stageplaatsen, talentenprogramma's en medische vervolgopleidingen probeert Isala verpleegkundigen binnen te halen en binnen te houden. "Naast nieuwe medewerkers werven, is het ook belangrijk om je huidige medewerkers te blijven binden en boeien. We bieden onze eigen medewerkers daarom veel ruimte voor ontwikkeling", vervolgt Van Loenen.

Maakindustrie en foodindustrie

Niet alleen in de zorg, ook in de maakindustrie en foodindustrie is er krapte op de arbeidsmarkt. Productieleider Jacob Krul van Teeling Petfood in Hoogeveen heeft dringend drie operators en iemand voor de technische dienst nodig.

Bij Tuinbeurs Nederland in Emmen lijkt het wel precies op de cijfers van het UWV: er is krapte op de arbeidsmarkt over de hele linie en dwars door het hele bedrijf. Afgelopen zomer was het helemaal krap met vijftien openstaande vacatures, vertelt bedrijfsleider Gradus van der Veen.

Digitale Banenbeurs

Het UVW is samen met vele partners overgestapt van fysieke banenbeurzen naar digitale banenbeurzen. Uiteraard vanwege corona. Maar die beurzen worden wel beter bezocht door werkgevers en werkzoekenden dan de fysieke beurzen. Bijkomend voordeel van zo'n digitale beurs is dat experts beschikbaar zijn om zaken uit te leggen aan zowel werkgevers als werkzoekenden, dat kan zelfs één op één via de chat. Senior adviseur werkgeversdiensten Dennis van 't Hull van het UWV in Emmen geeft een rondleiding in de digitale banenbeurs.

