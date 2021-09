Liveblog: FC Emmen wint in Breda na een heet avondje NAC [gesloten]

De strijd van vanavond was uiteraard het weerzien tussen twee ploegen die elkaar op 20 mei ook ontmoetten. Destijds in de halve finale van de play-offs tegen degradatie (in het geval van NAC voor promotie). NAC won na het nemen van strafschoppen en zorgde ervoor dat de Drentse club exact drie jaar na de promotie weer degradeerde uit de Eredivisie.

FC Emmen pakte dus haar revanche vanavond in Breda. Al was het in de slotfase nog billenknijpen, maar voor iedereen in Drenthe kwam er een fijn einde aan een heet avondje NAC.

Volgende week

Aankomende week speelt FC Emmen in de eigen Oude Meerdijk tegen FC Den Bosch. RTV Drenthe is er dan uiteraard weer bij. Zowel op de radio, als in een kersvers liveblog! Het revancheduel van FC Emmen tegen NAC Breda is terug te lezen in het liveblog hieronder!