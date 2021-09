Komen de nieuw game-makers van de mavo in Meppel?

Komen de game-makers van de toekomt uit Meppel? Die kans wordt elk schooljaar groter. Op CSG Dingstede maken mavo-leerlingen al vanaf de eerste klas kennis met alle digitale mogelijkheden. Dit schooljaar alleen voor mavo 1 en 2, de komende jaren wordt dat ook uitgebreid naar de bovenbouw.

"Op havo en vwo bestaat al het vak Onderzoek en Onderwerp (O&O). Dat vak mag niet aangeboden worden op de mavo", legt docent Pauline van der Heide uit. "Daarom introduceren we het vak D&I. Dat is programmeren, websites maken, robotica, 3D-ontwerp, Photoshop en andere computervaardigheden."

Games ontwerpen

De eerste lessen werden al in coronatijd gegeven. Het bleek alleen een lastig vak om online te geven. Mede daarom werd vandaag een workshopdag ingelast voor alle eerstejaars om het vak een kickstart te geven. Scholieren leerden programmeren, games ontwerpen, maakten kennis met algoritmes en het bouwen van virtuele werelden.

"De kinderen pakken het echt heel snel op en de reacties zijn erg enthousiast", vertelt Van der Heide trots. "Ik pikte net een gesprek op tussen twee meisjes. Een van de twee zei: ben jij ook zo trots op jezelf? Dat komt omdat er dingen lukken waarvan ze eerst geen idee hadden."

Geen werkstuk meer maken

"Ik heb dit spel gemaakt. Helemaal zelf geprogrammeerd", vertelt een leerling. Hij wijst naar een reeks codes waar hij zelf ook nog niet van gehoord had toen hij vanmorgen wakker werd. "Daardoor kan ik het spel zelf ook weer moeilijker maken als ik dit onder knie heb."

Dingstede benadrukt dat het niet ophoudt bij de kinderen dingen laten zien. Ze moeten het ook echt gaan toepassen. Dat idee liet bij een aantal leerlingen flink de radertjes draaien. Er werd al bedacht om voortaan geen werkstuk Geschiedenis meer te maken. Door een Romeinse stad na te bouwen in een virtuele wereld, kunnen ze toch ook laten zien dat ze er veel vanaf weten? "Aan dat idee kunnen ze goed wennen", lacht Van der Heide.

Ook leerden de scholieren over kunstmatige intelligentie. Eén van de leerlingen heeft wel een idee hoe de wereld eruit ziet als robots steeds slimmer worden en taken van mensen kunnen overnemen. "Best handig. We vinden lessen die uitvallen niet zo leuk en een robotleraar kan nooit ziek worden."

Leuker dan vroeger

De noodzaak is overduidelijk, benadrukt de Van der Heide . "Dit is de kant waar we opgaan. Deze kennis wordt steeds meer gevraagd. Ook naar de toekomst toe willen we als school in ontwikkeling blijven en we merken dat dit veel leerlingen aanspreekt. Ze vinden het mooi en het is echt iets van hun tijd. Ze pakken het echt snel op en het zijn vaardigheden die in de toekomst steeds meer gevraagd zullen worden."

Voor de scholieren een andere lesdag dan anders. "Het onderwijs wordt wel leuker dan wat wij vroeger hadden", vervolgt Van der Heide. "Het wordt steeds actiever. Niet meer steeds in de boeken, maar ook dingen toepassen."

