Stoelendans bij grootste raadspartij Borger-Odoorn

Lijsttrekker is de jonge Daan Hooiveld (23) uit Odoornerveen. De partij vaart met de verfrissende lijst een nieuwe koers en het lijsttrekkerschap is een grote eer voor het jonge raadslid: "Ik ben heel nuchter. Het is heel leuk en ik ga er ook vol voor. Maar als het iemand anders was geworden had het mij ook niet uitgemaakt. Mooi dat ze bij mij zijn uitkomen en ik kijk wel wat er op me af komt."

'Historie met jonge lijsttrekkers'

Volgens Hooiveld heeft Gemeentebelangen een historie met jonge lijsttrekkers. Wethouder Niek Wind was hiervoor twee keer lijsttrekker. "Het idee om mij lijsttrekker te maken kwam bij Niek vandaan. Hij zei zelf dat hij niet meer zo jong is nu hij de dertig is gepasseerd. De partij vond het een goed idee."

Hooiveld kwam in 2019 in de gemeenteraad na het overlijden van Miranda Pathuis. Inmiddels heeft hij een paar jaar ervaring. Volgens hem speelt dat mee in de keuze om hem lijsttrekker te maken.

Over het aantal zetels dat de partij wil behalen volgend jaar tijdens de verkiezingen op 16 maart, wil Hooiveld niets kwijt. "Ik denk dat iedere partij in Borger-Odoorn het beste met de gemeente voor heeft. Het zou fijn zijn als we weer in de coalitie mogen gaan zetten en op dezelfde voet verder kunnen, maar ik hang er zelf geen getallen aan en ga er niet over speculeren."

Hooiveld is geen onbekende naam binnen Gemeentebelangen. Sterker nog, de opa van zijn opa richtte de partij op. "En mijn opa heeft mij lid gemaakt in 2017. Hij staat ook op de lijst. Helemaal onderaan. Dat hebben we bewust zo gedaan."

Erelid

Tijdens de algemene ledenvergadering is nummer 21 van de lijst, Martin Snapper, uitgeroepen tot erelid van de partij. De 79-jarige inwoner van Buinerveen is 25 jaar lid van Gemeentebelangen. Hij was voorzitter van 2001 tot en met 2008. Ook was hij in 2017 interim-voorzitter van de partij. In 2018 droeg hij dat stokje over aan oud-wethouder Ton Souverein, die bestuursvoorzitter is.