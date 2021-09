Familiebedrijf in Emmen opent binnen half jaar drie nieuwe vestigingen

Deze maand werd de laatste aanwinst verwelkomd. Immens Installatietechniek in het Brabantse Sint-Michielsgestel is overgenomen.

Dat het het derde nieuwe bedrijf in korte tijd is, is toeval, zegt Irma Timmer-De Groot. Zij is één van de zussen uit de familie en daarmee ook één van de mede-eigenaren. "Dit zijn vaak langlopende trajecten, die lopen soms een jaar of zelfs anderhalf jaar. Dat het nu allemaal tegelijkertijd komt, zou iets te maken kunnen hebben met corona, maar dat kan ik niet met zekerheid zeggen."

Familiebedrijf

Ondanks de enorme groei van installatiegroep is het zijn van een familiebedrijf een belangrijke kernwaarde. "Bij sollicitatiegesprekken lopen wij ook niet in mantelpak met hakken, maar heb ik net zo goed een spijkerbroek aan", zegt Timmer-De Groot. "We vinden het ook belangrijk om toegankelijk te zijn, werknemers mogen me ook gewoon appen als er iets is."

En juist die familiecultuur zorgt ervoor dat bedrijven bij hen aankloppen voor overname. Zo ook Immens Installatietechniek, een familiebedrijf dat al bijna 200 jaar bestaat. "Dat soort bedrijven benaderen ons vaak omdat ze geen opvolging hebben. We gaan dan met hen het traject in om te kijken of er een match is van beide kanten", vertelt de mede-eigenaar. Is het dan niet lastig om dat familiegevoel te behouden als je inmiddels zoveel vestigingen hebt? "Soms wel, maar uit onderzoek blijkt dat medewerkers het familiegevoel nog wel aanwezig vinden."

Ambitie

Met achttien vestigingen is het doel nog niet behaald, De Groot wil graag zijn naam eer aan doen. Ze hebben de ambitie om één van de grootste installatiebedrijven van het land te worden. "Maar voorlopig zijn er geen nieuwe overnametrajecten. Hoewel, dat kan volgende week wel weer anders zijn."