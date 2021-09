FC Emmen revancheert zich tegen NAC en wint in Breda: 1-2

In de slotfase was het nog even billenknijpen voor Lukkien en de Emmer fans, maar uiteindelijk trokken de mannen de Drentse driepunter over de streep.

Heerlijke openingstreffer

FC Emmen kwam al gauw op voorsprong in Breda. Na tien minuten en een prachtige steekpass van Jari Vlak wist Rui Mendes NAC-doelman Nick Olij met een prachtig wippertje te verschalken, 0-1.

Daarna lieten de gasten het initiatief aan de thuisploeg, die uiteindelijk niet tot grote kansen wist te komen. FC Emmen kreeg via aanvalsleider Jeredy Hilterman nog een grote kans op 0-2. Zijn kopbal ging rakelings naast.

Onnodige gelijkmaker

FC Emmen speelde de bal rustig rond in de blessuretijd van de eerste helft. Daarmee leek het met een voorsprong aan de thee te gaan, maar niets bleek minder waar. NAC-spits Mario Bilate stond tussen vier Emmenaren in en versierde een vrije trap.

Daar ontfermde - uitblinker aan de kant van NAC - Thom Haye zich over. De bal vloog richting de kruising, maar Michael Brouwer wist Hayes inzet ternauwernood te keren. De rebound was alleen niet voor een Emmenaar. De attente Danny Bakker tikte het leer binnen, 1-1.

Linksback Lorenzo Burnet kroonde zichzelf met een puike kopgoal tot matchwinner (Rechten: FC Emmen Media)

Goudhaantje Burnet

In de tweede helft veranderde het spelbeeld niet. FC Emmen werd vooral gevaarlijk in de tegenstoot. Het was dan ook uit het niets dat een schitterende voorzet van Mendes na een klein uur spelen de bal op het hoofd van linksback Lorenzo Burnet belandde.

Laatstgenoemde bleek springveren ondergebonden te hebben, want met zijn 1 meter 70 torende hij boven de verdediging uit en knikte de bal als volleerd kopper tegen de touwen. Daarmee beloonde de vleugelverdediger zichzelf na een uitstekende wedstrijd van zijn kant.

NAC eindigde de wedstrijd zonder centrale verdediger Colin Rösler. Na een harde tackle op het Emmer goudhaantje mocht hij vroegtijdig richting de douche. Een andere douche was er nog voor Brouwer. Na een uitstekende verdedigende tackle van Miguel Araujo kreeg de doelman een flinke lading bier over zich heen van het publiek in Breda. Dat was voor scheidsrechter Allard Lindhout een reden om de hectische slotfase kort te onderbreken.

'Niet rustig gezeten'

Lukkien was na afloop opgetogen: "We zijn natuurlijk blij met de punten, maar we hebben het onszelf iets te moeilijk gemaakt. Daar bedoel ik mee dat we te weinig gebruik hebben gemaakt van de ruimte die er lag om te voetballen."

De trainer kon daarom niet rustig zitten om te genieten van z'n ploeg en de voorsprong: "Je weet dat NAC met Seuntjens iemand heeft die uit het niets kan scoren. Uiteindelijk hebben we goed verdedigd, denk ik. Met de punten in de voetbaltas wordt de busreis bovendien iets draaglijker."

Het is een belangrijke zege voor de Drentse club, die met deze overwinning naar plek acht stijgt op de ranglijst. De club heeft vijf punten achterstand op koploper Jong AZ. NAC Breda is terug te vinden op plek zeventien.