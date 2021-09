Matchwinner Burnet: 'Ik wist wel dat ik verdedigend kon koppen'

Door zijn kopbal, na iets minder dan een uur spelen, revancheerde de Drentse club zich voor de pijnlijke nederlaag in mei toen NAC ervoor zorgde dat Emmen degradeerde.

"Natuurlijk is het fijn om de man of the match te zijn, maar eigenlijk maakte het me niet zoveel uit wie er zou scoren. Nu ben ik het en volgende week een ander. Het gaat om de zege en dat is het belangrijkste", aldus de verdediger. "En of ik wist dat ik kon koppen? Jawel, maar dan vooral verdedigend."

De assist bij de winnende goal kwam van de voet van Rui Mendes, die net als vorige week een hoofdrol speelde in het elftal van Dick Lukkien. De Portugees zorgde in de eerste helft, na een heerlijke pass van Jari Vlak, ook al voor de openingstreffer. "Omdat de keeper snel uitkwam had ik weinig ruimte en kon ik eigenlijk de bal alleen maar chippen", legde Mendes uit. Het betekende voor hem zijn vierde treffer in twee duels. "Het gaat uitstekend."

Volgens Burnet en Mendes was de zege verdiend. "Het voetbal heeft uiteindelijk gewonnen van de brute kracht."