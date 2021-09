Vrijwilligers maken zich sterk voor bloeiende bermen

Ruim tien natuurliefhebbers verzamelen zich om de Vlinderroute in Zuidwolde te lopen. Joop Verburg (Natuurvereniging Zuidwolde) en Stefan Pronk (Landschapsbeheer Drenthe) nemen de groep mee op pad.

Nieuwe plant ontdekt

"Dit is mijn derde excursie," vertelt Christel Vandermaelen enthousiast terwijl ze het schelpenpad langs de Vlinderroute volgt. "Ik vind het superleuk om mijn kennis over de natuur te verbreden." Gepassioneerd gaat ze verder: "Zo zag ik zonet bijvoorbeeld een prachtige brunel, die heb ik zelfs even op de foto gezet. Die plant kende ik eigenlijk helemaal niet en zie ik ook nergens. Thuis ga ik dan ook opzoeken in welk biotoop hij groeit, voor wie hij goed is en ga zo maar door."

De brunel komt voor op graslanden en bermen. (Rechten: Saxifraga / Jan van der Straaten)

Waarde van bermen

De route wordt vervolgd over een slingerend smal pad aan de rand van het water waar veel libellen overheen zoeven. Aan beide kanten staat de berm in bloei, alhoewel het al september is. Stefan Pronk legt uit: "Bermen zijn zo belangrijk, omdat ze verbindingszones bieden voor insecten tussen verschillende Drentse natuurgebieden. Je hoort het hier nu al: krekels, maar ook vlinders zijn afhankelijk van kruidenrijke bermen."

Achter Pronk staan de vrijwilligers gretig te zoeken naar insecten tussen plantjes en grassprieten. "Vanuit het project Bermscouts willen we mensen leren om met andere ogen naar bermen en kruidenrijke vegetaties te kijken. Hiermee hopen we mensen enthousiast te krijgen om in hun eigen omgeving een steentje bij te dragen aan het bloemrijker maken van bermen of hun eigen achtertuin," vervolgt Pronk. "Want je moet het samen, met elkaar doen."

"Bermen en natuur zijn zo belangrijk voor mij"" Christel Vandermaelen

Gefaseerd maaibeheer

Naast dat bermen fungeren als verbindingszones tussen verschillende leefgebieden van insecten, overwinteren er onder andere ook graslandvlinders. Joop Verburg: "Sommige soorten bijen nestelen ook graag in bermen, aangezien ze ondergronds hun nest bouwen." Om insecten de kans te geven om te overleven is gefaseerd maaibeheer cruciaal. Verburg vervolgt: "Soms wordt er nog steeds alles in een keer gemaaid. En dat vind ik extreem zonde."

"We gebruiken de aarde te veel"

De route van de bermenexcursie loopt bijna ten einde. Nog een paar honderd meter en dan zijn de wandelaars weer bij het begin. Druk wordt er gesproken over de verschillende soorten insecten en planten die ze onderweg zijn tegengekomen.

"Dit is helaas alweer de laatste bermenexcursie," vertelt Vandermaelen. "Bloeiende bermen zijn nodig, omdat ik denk dat wij niet goed met de aarde omgaan. We gebruiken haar te veel voor onszelf zonder dat we erbij stilstaan. Onbedoeld maken we een heleboel kapot wat we harder nodig hebben dat we denken. Daarom zijn bermen en de natuur zo belangrijk voor mij."

Bekijk op deze kaart hoe het staat met bermen bij jou in de buurt.

