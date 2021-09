Podcast Drenthe Toen: Het groene erfgoed van Lucas Pieters Roodbaard deel 2

De Brink in Assen

Waar we het zeker van weten? In ieder geval Landgoed De Eerste Steen, het Witte Huis aan de Vaart en de Brink. Radetzky over die laatste "Daarmee heeft hij toch wel een stempel gedrukt op Assen. Ik had zo graag gewild dat die tekening bewaard is gebleven, maar wij weten dat hij het heeft getekend. Het is duidelijk dat daar Roodbaards kenmerken inzitten, bekende dingen zoals de slingerpaden, en grasvelden die hij invult met kleinere bloemperkjes. En op het mooie schilderij van Kiers kun je bekijken hoe dat er ooit uitgezien heeft. Als je daar nu loopt op de Brink dan kun je het nog een beetje oproepen. Een heel klein beetje..." zegt Radetzky lachend.

Tuin Witte Huis Assen, foto van omstreeks 1900 (Rechten: Drents Archief)

Het Witte Huis

"Het interessantste is misschien toch wel het Witte Huis, aan de Vaart, een mooi Neoclassicistisch huis met daarachter een prachtige landschapstuin." Het werd gebouwd door Hendrik Jan Oosting in 1821, later werd Oosting burgemeester van Assen. Van de tuin is nog een foto uit omstreeks 1900 bewaard gebleven. Radetzky: "Dat was eigenlijk een heel bijzondere aanleg. Gelukkig is de tekening er nog van over. We zien de elementen die hij belangrijk vond. Dus een vijver, met daarbij weer een verhoging want wat er uit het water aan grond is uitgehaald, werd weer opgeworpen. Daar zette hij een bankje neer. Die vijver was voor Roodbaard heel belangrijk want hij wilde altijd alles laten weerspiegelen. Hij heeft daar al die perken aangelegd. Zelfs een aspergeperk. Dat is dus bij Roodbaard heel bijzonder dat hij zo'n tuin met een siertuinfunctie, ook een moestuinfunctie geeft."

Het Witte Huis aan de Vaart in Assen anno 2021 (Rechten: RTV Drenthe / Sophie Timmer)

Podcast Drenthe Toen. Op de foto de inmiddels gerenoveerde Roodbaardtuin aan de Beilerstraat in Assen. (Rechten: RTV Drenthe / Sophie Timmer)

Rita Radetzky (Rechten: RTV Drenthe / Sophie Timmer)

Met de postkoets van A naar B

Radetzky bracht vele jaren door met het bestuderen van leven en werk van Roodbaard en zijn tijd. Maar er is toch nog veel onbekend. Hij liet geen memoires na, en ook weten we niet hoe hij eruitzag. Als het had gekund, wat had Radetzky dan aan hem willen vragen? "Ik zou hem vragen naar zijn tekeningen, en zijn werkplan. Maar ook: hoe kon hij in godsnaam zijn tijd zo indelen dat hij op zoveel plekken zoveel tuinen heeft kunnen aanleggen, want hij kon niet met de brommer vanuit Leeuwarden naar Assen. Hij moest met de postkoets of met de trekschuit van A naar B. Ik zou willen weten hoe hij dat voor mekaar kreeg."

