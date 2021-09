Is dwerggeit Timothy uit Valthermond Huisdier van het jaar?

Voor het eerst konden de lezers van Kidsweek dit jaar hun eigen huisdier met een bijzonder verhaal opgeven voor de titel Huisdier van het Jaar. Dat moet mijn Timothy worden, dacht Eline. Ze nomineerde het schattige dwerggeitje en ook de jury bleek enthousiast.

De fles geven

Timothy werd op Hemelvaartsdag geboren en was piepklein. "Hij was gewoon verschrikkelijk veel te klein, en toen dacht iedereen dat hij het niet zou overleven", vertelt Eline. Ze nam hem in huis en ontfermde zich over het geitje.

"In het begin heb ik hem drie uur lang warm gehouden, totdat de dierenarts er was", vertelt Eline. "Later heeft hij ook nog een longontsteking gekregen. Toen hebben we hem geholpen daar vanaf te komen. En we hebben hem de fles gegeven."

Inmiddels gaat het heel goed met Timothy. Hij laat zich niet eens meer de hele dag knuffelen. "Als ik 'm op schoot neem, dan wil hij alleen nog maar liggen of hij springt er weer vanaf." Eline lacht: "Hij zit in de pubertijd."

De concurrenten

Het geitje heeft in deze verkiezing twee geduchte concurrenten: twee hondjes en een kip. Op dierendag, maandag 4 oktober, wordt bekend gemaakt wie de grote winnaar is. "Ik denk eerlijk gezegd niet dat hij eerste wordt, al is er wel een kans. Maar de rest is ook heel leuk."

Toch weet Eline heel goed waarom juist haar huisdier zou moeten winnen. "Timothy is heel lief, klein en schattig en hij heeft al heel veel doorstaan. Dus hij heeft het wel verdiend."

De winnaar ontvangt een illustratie van zijn of haar huisdier gemaakt door illustrator Isa Bredt.