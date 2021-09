Hurry-Up put moed uit 'Wonder van Angelslo'

"De uitslag uit in Turkije was zeker teveel. Dat lag echt aan ons spel." Fiege draait er niet omheen. De dekkingspecialist ging met zijn team in het heenduel in Istanboel in de eerste ronde van het Europese bekertoernooi met 32-23 ten onder.

Bij rust stond Hurry-Up nog maar één goal achter (15-14). Na de pauze produceerden de oranje-zwarten veel missers. Nu moeten de Zwartemeerders vanavond in de return in Emmen hopen op een mirakel. "Dan schieten je gedachten meteen terug naar februari 2017", begint Fiege, zoon van coach Joop Fiege, te glimlachen. "Het wonder van Angelslo!"

Tegen MSK Povazska Bystrica

Ook vier jaar geleden was Hurry-Up actief in Europa. In de hal van E&O kwam de formatie van toenmalig coach Martin Vlijm tegen het Slowaakse MSK Povazska Bystrica terug van tien achter. "Dat hadden we na de uitwedstrijd in Slowakije nooit kunnen voorspellen", vertelt Mik. Samen met Fiege en cirkelspeler Sjoerd Boonstra is de rechterhoekspeler net als vier jaar geleden actief in het oranje-zwart.

"Alles lukte. We speelden de hele wedstrijd zeven tegen zes", legt Fiege uit. De kans is groot dat Hurry-Up vanavond tegen Beykoz ook tactische risico's gaat nemen. Mik: "Je moet punt voor punt proberen uit te lopen. Je moet vooral niet denken dat je in de eerste helft al de negen verschil goed gaat maken. In 2017 bleven we heel geduldig en toen ging het publiek erachter staan. Dat gaf ons veel hoop."

"Of ik geloof in de stunt?", besluit Mik. "Dat is een heel ander verhaal. Negen achter is veel, zo realistisch moet je ook zijn. Maar als we een goede eerste helft spelen en vier á vijf doelpunten voor komen, kunnen we het ons een stuk makkelijker maken." Fiege knikt: "Als sporter geef je niet op."

Live op TV Drenthe

Hurry-Up - Beykoz BLD SK is vanaf 19:55 live te zien op TV Drenthe en online. Wanneer het 'Wonder van Angelslo' zich herhaalt mag Hurry-Up in de tweede ronde van de EHF European Cup naar het Russische Krasnodar.

Lees ook: