Talkin Blues: Op zoek naar de erfenis van Harry Muskee

De documentaire 'Talkin Blues' gaat vrijdag in De Nieuwe Kolk in Assen in première. Daarin gaat televisiemaker Jan Douwe Kroeske op zoek naar de nalatenschap van Harry Muskee. Het is volgende week zondag precies tien jaar geleden dat Muskee is overleden.

"Ik ken Harry uit het verleden. Ik heb hem van 1989 tot hij ziek werd regelmatig ontmoet", vertelt Kroeske in RTV Drenthe radioprogramma Cassata. "En ik heb eerder in 2006 een documentaire gemaakt, naar aanleiding van het veertigjarig bestaan van de Cuby+Blizzards, 'C+B 40 jaar'."

Kroeske werd in januari benaderd door initiatiefnemers Johan Kleine (TakeRoot en festival Groeten uit Grolloo 2011) en Wim Entzinger (Stichting Erfgoed Harry Muskee). "Ik heb ruim anderhalf uur met ze gesproken. Van hen kreeg ik de vraag of ik een film wilde maken over de nalatenschap van Harry Muskee, over hoe je tien jaar na zijn overlijden zijn aanwezigheid nog zou omschrijven. Die vraag hield me wel bezig. Ik besloot ja te zeggen en op zoek te gaan."

Interviews

"Ik heb een lijstje gemaakt met personen die ik daarover wilde spreken en heb ze die vraag gesteld. Die mensen hebben uiteindelijk het antwoord gegeven." De interviews vonden plaats in Drenthe en op Curaçao, waar Muskee regelmatig verbleef. ''Wat ik heb gemerkt is dat mensen heel dierbaar hebben gereageerd op mijn vraag over zijn nalatenschap,", zegt Kroeske. "Dat wordt mede ingekleurd door de reis die ik heb gemaakt met het team naar Curaçao, waar zijn weduwe Douwina Oosterhof woont en waar ik ook andere mensen, zoals zijn goede vriend Barry Hay, gesproken heb.

"Bij Barry Hay komt een grote glimlach op zijn gezicht als hij het over Harry heeft. We hebben het over veel dingen gehad hij wist nog veel. Bijvoorbeeld: "Als Harry op Curaçao kwam, zette hij die kut bluespet af en zette hij een keurige hoed op. Want het was wel een man van stijl"."

"Zijn weduwe Douwina vindt alle herinneringen aan Harry, in de vorm van boeken en beeld en bijvoorbeeld het Harry Muskeepad hartstikke mooi", zegt Kroeske. "Maar ze mist haar soulmate en dat doet nog steeds pijn."

Inspiratie

Volgens Kroeske is Muskee ook iemand die hoop geeft en een inspiratie kan zijn voor jonge hedendaagse muzikanten. "DeWolff, Anne-Fay en Meral Polat gaan met zijn muziek aan de slag. Voorgangers kunnen ook een lichtend voorbeeld zijn voor de volgende generatie. Dat heb ik bij hun heel duidelijk gemerkt. Ze spelen ook een nummer van hem in de documentaire."

De documentaire duurt in zijn huidige vorm een uur en een kwartier. "Waar we nu nog over nadenken is om er een misschien nog een filmversie van te maken, op verzoek. Zodat we hem kunnen inzenden naar een flimfestival."

Kroeske vond het een eer om de documentaire te mogen maken. "Ja zeer, ik vond het bijzonder dat ze speciaal mij wilden hebben. Wat ik ook geweldig vind is dat het filmteam heel geïnspireerd is geraakt door de vele personen die we hebben gesproken. De documentaire is heel anders geworden dan dat ik mij in januari voorstelde."

'Talkin Blues' is zondag 26 september te zien op NPO 2 extra en later terug te zien bij NPO start. Komende vrijdag is de première voor genodigden in De Nieuwe Kolk in Assen.

Bekijk hieronder de trailer van de documentaire:

Trailer van de documentaire 'Talkin Blues'