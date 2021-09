Pijnlijke nederlaag Noordscheschut tegen Genemuiden

Dat Noordscheschut een moeilijk seizoen in de hoofdklasse B zou krijgen, was voor het seizoen wel bekend. Ook in de vierde wedstrijd bleef de ploeg van trainer Marc van Meel puntloos. Genemuiden was op sportpark De Meulenwieke een paar maatjes te groot en won met 0-7.

Door de nederlaag blijven de Schutters laatste. SDO Putten, dat tot vanmiddag ook nog puntloos was, maar tegen Buitenpost pakte de ploeg uit Gelderland zijn eerste punt.

Gemis sterkhouders

Het gemis van sterkhouders Kevin van Dalen, Melvin Mol en Nick Koster (allen geblesseerd) was groot. In de eerste tien minuten was Noordscheschut nog gelijkwaardig aan de gasten. Maar de eerste kans van de wedstrijd was direct raak. Danny Kiekebelt gaf veel te makkelijk een corner weg, waaruit Nick Buitink, geheel vrijstaand, kon binnenkoppen (0-1).

Noordscheschut werd alleen uit een corner gevaarlijk, maar na nog geen twintig minuten spelen verdubbelde Rens van Benthem de marge (0-2) en even later maakte Sijmen Eenkhoorn de 0-3. Het krachtsverschil was groot en voor rust bepaalden Van Benthem, met zijn tweede van de middag, en Kay Velde, uit een prachtige vrije trap, de ruststand op 0-5.

Kwaad tot erger

Na rust ging het van kwaad tot erger. Aanvoerder Dennis Hooijer keerde een bal, op de doellijn, met zijn handen. Deze actie werd door scheidsrechter Groenewegen beloond met een directe rode kaart. De strafschop werd door Velda onberispelijk binnen geschoten (0-6).

De gasten wisselende veel en dat kwam het spel van Genemuiden niet ten goede. Noordscheschut kwam onder de druk uit, zonder dat het kansen kreeg. Met nog 25 minuten te spelen scoorde ook Eenkhoorn zijn tweede van de middag (0-7). Genemuiden was genadig, want in de slotfase werd er niet meer gescoord.