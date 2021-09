Grevink schiet ACV naar zege in Veenendaal

Als je ook slechte wedstrijden weet te winnen, dan ga je als club een serieuze rol van betekenis spelen in de competitie. ACV deed dat vanmiddag bij DOVO, maar blijft de resultaten relativeren. "We kijken nog steeds van week tot week", aldus invaller Niels Grevink.

Grevink werd vanmiddag de man of the match voor de Assenaren, die door de 2-1 zege in Veenendaal na vijf duels koploper zijn in de Derde Divisie Zaterdag. De koppositie deelt de formatie van trainer Fred de Boer met Sparta Nijkerk. Beide ploegen hebben 11 punten uit 5 duels.

Scorende invallers

De wissels van beide ploegen zorgden vanmiddag voor de treffers, na een eerste helft die stroperig verliep. Het duel speelde zich af in een te laag tempo op een uiterst droog kunstgrasveld. DOVO had veelal de bal, maar had nauwelijks ideeën en ACV was de bal - als die eenmaal in bezit was - razendsnel weer kwijt.

Het moest dus allemaal gebeuren in de tweede helft. En het gebeurde ook. In de 62e minuut schoot Niels Grevink knap binnen met links, na een assist van Freddie Quispel: 0-1. Het was voor de aanvallende middenvelder zijn eerste competitietreffer, nadat hij vlak voor de seizoenstart geblesseerd raakte op de training.

De gelijkmaker, in de 72e minuut, kwam ook van een invaller. Lion Kalentjev promoveerde zijn eerste balcontact tot treffer, nadat Ben Wormmeester de eerste inzet nog kon keren. De doelman was echter net te laat om de rebound te pareren.

Zes minuten voor tijd viel de uiteindelijk winnende treffer. Wederom was het Grevink en wederom deed hij het met zijn linkerbeen. In de korte hoek, waar de doelman Jeroen Vrolijk van DOVO er niet goed uitzag: 1-2.

Dat het daarna niet 2-2 werd was te danken aan twee prima reddingen van Wormmeester, maar ook aan een flinke portie mazzel. DOVO verdiende de gelijkmaker, maar Kalentjev deed niet wat Grevink wel deed: zijn tweede maken.

Ongeslagen

En dus blijft ACV ook na speelronde 5 ongeslagen in de Derde Divisie zaterdag met 11 punten. Volgende week zaterdag speelt ACV thuis tegen Harkemase Boys, maar eerst wacht nog de bekerconfrontatie in Utrecht tegen Hercules. Dat duel wordt woensdagavond gespeeld. Inzet is een plek in het hoofdtoernooi van de KNVB beker.

Morgen in Onze Club

Morgen in Onze Club is een uitgebreide samenvatting te zien van het duel van vanmiddag. De eerste uitzending, die de hele avond wordt herhaald, begint om 18.30 uur.