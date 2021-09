Norg haalt duizenden euro's op voor Maarten van der Weijden Foundation

De olympisch kampioen en de zwembond hebben de handen ineengeslagen. Ruim dertig zwembaden doen mee aan de Zwem4Daagse, die nog tot en met morgen duurt.

Van der Weijden fietst langs alle dertig zwembaden om deze met elkaar te verbinden. Een tocht van ruim 1100 kilometer in één week. "Ja, de benen hebben hun beste tijd wel een beetje gehad. Vanochtend in Zwolle begonnen en naar Wolvega gefietst. Daar vandaan naar Norg. En straks nog naar Dokkum, Heerenveen en Harlingen. Dus dat is wel een stukje", lacht hij.

'Belangrijk'

Tussen Veenhuizen en Norg wordt Van der Weijden vergezeld door andere fietsers, die hiervoor een donatie doen. Ook de survivallers uit Norg doen mee. Zij leggen rennend een parcours af.

"We gaan pijl en boogschieten en klimmen", vertelt Eske Lowes, "om geld in te zamelen voor de Maarten van der Weijden Foundation. Dat vind ik heel belangrijk. Veel mensen krijgen kanker en er is nog geen goed medicijn."

Hartverwarmend

Van der Weijden haalde bijna twaalf miljoen euro op door de Elfstedentocht te zwemmen. De opbrengst van dit project gaat naar onderzoek voor mensen met een verstandelijke beperking. "We hebben een medische adviesraad en die adviseerde ons dat dat een handige volgende stap is. Zij zagen dat die groep in de onderzoek en behandeling achterbleef", vertelt de olympisch kampioen in het open water.

Er is in Norg ruim 14.000 euro opgehaald, de teller staat in totaal op ruim 60.000 euro. "Ik vind het hartverwarmend. Er doen veel scholen en verenigingen mee."

Geranie Ovinge uit Oosterhesselen kreeg in januari de diagnose borstkanker (Rechten: Janet Oortwijn/RTV Drenthe)

Geranie Ovinge uit Oosterhesselen deed ook mee aan de Zwem4Daagse. In januari kreeg zij de diagnose borstkanker. "Ik word op dit moment behandeld en zag de actie op Facebook. Tijdens dit hele traject sport ik veel om fit te blijven. En nu slaan we twee vliegen in één klap. Je kan het namelijk maar zo krijgen, daar hoef je niks voor te doen."

'Feestje'

Na de overhandiging van de cheque aan Van der Weijden wordt hij feestelijk uitgezwaaid door kinderen en medewerkers van het zwembad. "Vandaag voelt als een feestje. De hele week al. Ik heb genoten van de sfeer en zo'n leuke week gehad met de Zwem4Daagse. Deze week hoefde ik ook niet naar het ziekenhuis voor een chemokuur, dus ik had een weekje vakantie voor mijn gevoel", lacht Ovinge. "Hoe blij kun je zijn vandaag."