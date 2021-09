HZVV komt tegen Swift niet verder dan 0-0

HZVV heeft in zijn vierde wedstrijd in de Hoofdklasse B gelijkgespeeld tegen AVV Swift. In Amsterdam kwam de ploeg van trainer Rick Mulder niet verder dan 0-0. Toch kon de ploeg uit Hoogeveen terugkijken op een goede wedstrijd. " We hebben bij vlagen een heel goed niveau gehaald."

Na een moeizaam begin van HZVV was de eerste grote kans toch voor de ploeg van trainer Rick Mulder. Jan Hup schoot na achttien minuten de bal op de lat. "Vanaf dat moment vond ik dat wij in de wedstrijd groeiden." In de tweede helft was HZVV de betere ploeg. " Daarvoor moet ik mijn ploeg een groot compliment geven. We hadden de zege kunnen pakken, maar ik kan leven met een gelijkspel."

Mulder vervolgt: "We hebben tot nu toe tegen ploegen gespeeld die in het linkerrijtje horen. Wat dat betreft vind ik vijf punten na vier wedstrijden niet zo gek." HZVV staat in de Hoofdklasse B nu op de elfde plaats. " We hebben tot nu toe tegen goede tegenstanders gespeeld. Ik denk dat wij nog gaan stijgen de komende weken."