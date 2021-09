Wittmann wint eerste race tijdens DTM op TT Circuit

Bij de start was het Lawson die van pole position het beste wegkwam. Achter hem was het chaos. Daniel Juncadella, Arjun Maini en Vincent Abril kwamen de eerste ronde niet door. Het gevolg van de crashes was dat de safety car in de baan kwam. Toen die weer de pits in reed, was het gastrijder Bortolotti die het scherpste van iedereen was. Hij stuurde zijn Lamborghini vrijwel direct naar de leiding. Maar dankzij een goede pitstipstrategie was het Maxmillian Götz die de leiding kon overnemen.

Na twee pitstops en een nieuwe safety car situatie brak het moment voor Wittmann aan. De BMW-coureur passeerde vanaf de vierde plek achtereensvolgens Lawson, Götz en Rockefeller. Ondanks een tijdstraf van vijf seconden vanwege het te wild inhalen van Lawson, reed de Duitser vervolgens onbedreigd naar de winst.

Achter Wittmann passeerde Bortolotti opnieuw Lawson en eindigde als tweede. Desondanks gaat Lawson nu aan de leiding in het kampioenschap.