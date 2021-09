Na 53 jaar stopt scheidsrechter Epie Akse: 'Ik had altijd plezier'

"Ik was een beetje bang dat mijn knie het zou begeven. Ook tijdens deze wedstrijd had ik pijn. Dus heb ik in overleg besloten om te stoppen. Ondanks dat ik nog altijd plezier heb."

Platte fietsbanden

Akse voetbalde bij HZVV, maar kreeg op zijn werk een ongeluk. Hij moest zeven keer aan zijn voet worden geopereerd. Een lange herstelperiode volgde, voetballen zat er daarna niet meer in. Fluiten was wel een optie. Na zijn eerste wedstrijd werden de ventielen van zijn fietsbanden eruit gehaald. "Ik ben toen na afloop van de wedstrijd naar een agrariër gegaan en hij vroeg mij of ik scheidsrechter was en of ze hadden verloren. Ik antwoordde met 'ja'. 'Dan doen ze dat altijd', vertelde hij mij."

Fluiten beviel zowel Akse als de KNVB goed. Hij maakte zelfs bijna de overgang naar het betaald voetbal. "Op de overgangslijst van de KNVB stond ik bij de laatste zes van Nederland. Samen met twee anderen viel ik af en de drie andere collega's stroomden door naar het betaalde voetbal."

Oost-Indisch doof

Wat het geheim is van een goede scheidsrechter? "Gewoon normaal doen, vroeg naar bed gaan voor een wedstrijd, trainen en spelregelkennis hebben."

En om het leuk te houden moet je volgens Akse soms Oost-Indisch doof zijn. "Het ene oor in en het andere oor uit. Toch heb ik weinig gekke dingen gehoord. Ik heb ook altijd naar eer en geweten gehandeld. Dat heb ik van mijn vader geleerd, dat je altijd objectief moet fluiten."

Langs de lijn

Nu moet Akse dus stoppen, want de knie zit dwars. Al kruipt het bloed waar het niet gaan kan. "Ik ga volgende week naar de dokter en laat dan een foto maken van de knie en wie weet kan het opgelost wordt door middel van een operatie. Misschien dat ik dan weer bij de jeugd kan fluiten of trainer wordt."

In ieder geval zal Akse veel langs de kant van de lijn te vinden zijn. "Ook wel in de kantine", zegt hij lachend. "Maar ik ben geen bierdrinker."