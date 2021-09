PLOP: 'Assen houdt informatie achter over hoge kosten TT Festival dat niet doorging'

Waaraan is vorig jaar een half miljoen uitgegeven in de aanloop naar het TT Festival, terwijl het festival alleen online doorging? Op dat antwoord wacht stadspartij PLOP al weken. Fractievoorzitter Henk Santing vraagt zich af: "Wat houdt de gemeente voor mij achter?"

Tot 1 april had de gemeente Assen de tijd om met een verantwoording over de kosten en opbrengsten van het TT Festival te komen. Maar die verantwoording is, ook na meerdere vragen van PLOP, er nog steeds niet.

"Op 26 augustus heb ik gevraagd naar de financiële verantwoording van het festival. Normaal zou ik die binnen drie dagen moeten krijgen, zo zijn de afspraken", zegt Santing. "Maar ik kreeg een mail dat de medewerker die hier over gaat tot 5 september met vakantie was. Maar ook na die vakantie heb ik geen antwoord gekregen. Een week later heb ik daarom de vraag aan de griffie gesteld. Toen bleek die dag hierover een gesprek te zijn met de wethouder, maar weer heb ik daarna niets gehoord."

Minachting van de raad

"Zo ga je niet met de raad om", vervolgt het raadslid kwaad. "Ik ervaar dit als minachting. Ik wil openheid van zaken, dat is de controlerende taak van de raad. Mijn ervaring is dat als het bij dit soort zaken langer duurt dan gebruikelijk, ze blijkbaar iets moeten gladstrijken."

Wat de gemeente moet gladstrijken, dat weet Santing niet. "Het is gewoon een verslag dat de Stichting TT Week Assen aan de gemeente oplevert. Misschien is het verslag er helemaal niet, of staan er zaken in die niet prettig zijn. misschien ontbreekt er een handtekening van een accountant. In ieder geval, wat hou je voor me achter?"

Het TT Festival heeft een begroting van ruim een miljoen euro. Een half miljoen is afkomstig van de gemeente Assen, een ton van de provincie Drenthe. "Dat is gemeenschapsgeld. Ik ben verrast door de hoge uitgaven voor een festival dat niet doorging. Laat maar zien wat er gebeurd is. Want ze houden iets achter, dat is een ding dat zeker is."

'Alles was voorbereid'

Directeur Sander ten Bosch van de Stichting TT Week Assen liet eerder weten dat de kosten simpel waren te verklaren. Alles was volgens hem voorbereid, er waren inkoopverplichtingen aangegaan, de organisaties had productiekosten gemaakt en de vergunningen waren geregeld. Maar uiteindelijk werd het geen fysiek festival, maar een online editie met 20.000 online bezoekers.

