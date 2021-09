Hurry Up strijdend ten onder in Europacup

Hurry Up heeft de return in de eerste ronde van EHF European Cup van Beykoz BLD SK met 33-30 gewonnen. Na de 32-23 nederlaag vorige week in Turkije had de ploeg uit Zwartemeer met tien doelpunten verschil moeten winnen.

De wedstrijd werd gespeeld in sporthal Angelslo in Emmen, omdat de eigen sporthal in Zwartemeer niet geschikt is voor Europees handbal. De ploeg van trainer Joop Fiege kreeg de start waar het op gehoopt had en liep snel uit naar een 4-0 en 5-1 voorsprong.

Het duurde lang voordat de Turkse gasten in de wedstrijd kwamen. In een mindere middenfase van de eerste helft verkleinden de Turken de achterstand tot twee doelpunten verschil. Hurry Up ging rusten met een 17-14 voorsprong.

Verschil stabiel

Na rust bleef het verschil aanvankelijk drie doelpunten. Beykoz BLD SK liet de thuisploeg niet opnieuw uitlopen. Met een mooie vlieger door René Jaspers kwam Hurry Up op 24-20.

Maar meer dan vier doelpunten verschil werd het niet. Uiteindelijk won Hurry Up met 33-30, maar het was niet genoeg om de volgende ronde te bereiken.