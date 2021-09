Sudosa Desto verliest eerste wedstrijd in Topdivisie

VOLLEYBAL De volleybaldames van Sudosa Desto hebben de eerste wedstrijd in de Topdivisie verloren. In eigen huis was WVC uit Wierden met 2-3 te sterk. (25-23,22-25,25-7,19-25,14-16)

Dat was een tegenvaller voor de ploeg van trainer Lesley de Jonge, die dit seizoen met de nodige ambitie begint aan dit seizoen.

Eerste set: 25-23

Nadat beide ploegen elkaar lang in evenwicht hielden in de eerste set, was het Cindy Zandstra die de thuisploeg op 24-23 bracht. Een goede service van Sudosa bracht de ploeg op 1-0 in sets.

Tweede set: 22-25

Nadat Sudosa lange tijd met drie punten leidde (10-7) en (13-10), werd het toch 18-18. Bij die stand liep Fleur van der Zee een vervelende voetblessure op en moest de zaal verlaten. De thuisploeg was daar even van slag van en WVC uit Wierden profiteerde optimaal: 22-25.

Derde set: 25-7

In de derde set stond er geen maat op Sudosa Desto. Onder meer door twee voortreffelijke blocks van Annelien Alons kwam de thuisploeg op 24-7. Lisette Ottenschot maakte het vervolgens vakkundig af.

Vierde set: 19-25

Sudosa kon het goede spel van de derde set niet doorzetten. Coach Lesley de Jonge wist dat het lastig zou worden om die lijn door te zetten. "Persoonlijk win ik een set liever met 25-20 dan zo dik als 25-7. Het is heel lastig om de flow van de vorige set op te pakken." Dat bleek. WVC kwam op een 19-13 voorsprong en gaf die niet meer weg: 19-25.

Vijfde set: 14-16

Ook in deze set kreeg Sudosa voldoende mogelijkheden, maar het lukte de ploeg van Lesley de Jonge niet om de wedstrijd winnend af te sluiten. Na een zenuwslopende rally pakt WVC het eerste matchpoint: 13-14. Sudosa weet dat nog weg te werken, maar bij het tweede matchpoint gaat het alsnog fout: 14-16.

Groot compliment voor WVC

Teleurgesteld was trainer Lesley de Jonge na afloop. "Dit is een bittere pil. Een wedstrijd waarin we veel van gaan leren. Wij hebben ons niveau van de voorbereiding niet gehaald. Maar ook een groot compliment voor WVC die ervoor zorgde dat wij niet in ons spel kwamen. We zullen in het vervolg aan de service moeten werken." De Jonge vervolgt: "Ik speel deze wedstrijden liever aan het begin van het seizoen dan aan het einde. We leren hier een hoop van."