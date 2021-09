Dwarslaesie, liefde en nu een boek: een leven op wielen

Wat gebeurt er met je als je iets onoverkomelijks overkomt? Die vraag houdt Stinne al jaren bezig. Zij zag op haar elfde hoe haar oom door een beroerte werd getroffen en deels verlamd raakte aan een kant van zijn lichaam. Een nichtje verloor langzaam haar zicht en haar gehoor. Het inspireerde de Aaldense om te gaan schrijven. Niet over een beroerte, maar over een jonge man die een dwarslaesie opliep.

"Matthijs is de 22-jarige hoofdpersoon. Hij is sportieve jongen, een wielrenner. Maar door een ongeluk loopt hij een dwarslaesie op", vertelt de schrijfster. "Van de ene op de andere dag is hij verlamd tot aan zijn navel, ligt hij in een ziekenhuisbed en kan hij niets meer."

Dwarslaesie Een dwarslaesie is een beschadiging van het ruggenmerg, waarbij zenuwbanen worden afgekneld. Hierdoor kunnen de hersenen geen signaaltjes meer naar ledematen sturen, waardoor ledematen verlamd raken.

Liefde op een internetforum

Om een waarheidsgetrouw verhaal te schrijven, zoekt Sinne contact met jonge dwarslaesie patiënten op het forum van de Dwarslaesie Organisatie Nederland. Daar komt ze in contact met Salvador, een jongeman die net vijf maanden daarvoor een dwarslaesie heeft opgelopen.

"Salvador woonde in Amerika en kreeg daar een ongeluk waarbij zijn eigen trekker over hem heen reed. Daarop is hij terug naar Nederland gegaan. Ik mocht hem alles vragen. Van revalideren, hoe je van je bed af raakt tot instappen in een auto. Hij is mijn grootste bron van kennis voor het boek."

Toch lijkt de hoofdpersoon Matthijs niet op hem. "In tegendeel, hij staat voor 180 graden andersom in het leven. Qua karakter zijn zij heel verschillend." Sinne kan het weten. Na anderhalf jaar intensief contact, verwaterde dat langzaam. Totdat zij vrijgezel werd en Salvador weer contact met haar zocht. Sinds die tijd zijn ze een stel.

'Dit was het moment'

"Het boek is een lang proces geweest", vertelt de schrijfster, die in het dagelijks leven operatieassistente is. "Het verhaal zat in mijn hoofd en moest eruit. Gaandeweg is het steeds beter geworden. Nu was het moment daar voor de geboorte."

Een leven op wielen is vanaf maandag 4 oktober online verkrijgbaar.