In de RTV Drenthe-podcast HARRY duikt journalist Roy van Gool in het leven van Harry Muskee. Voor de serie sprak hij met verschillende mensen die dicht bij Muskee stonden, zoals oud-bandleden Erwin Java, Hans la Faille en Hans Waterman. Maar ook oud-manager Johan Derksen komt aan bod, net als vriend Rudy Leukfeldt en Muskees vrouw Douwien Oosterhof.

Aflevering 3: Appleknockers Flophouse

De derde aflevering van de podcast HARRY gaat over de jaren ná Groeten uit Grollo, tot aan het uiteenvallen van de band. Drummer Hans Waterman en vriend Rudy Leukfeldt blikken terug op de periode waarin Muskee in de boerderij in Grolloo woonde, een tijd die in hun ogen erg geromantiseerd is.

Ook zijn er die jaren de nodige wisselingen in de band. Zo doet onder anderen drummer Hans la Faille zijn intrede. Verder gaat een tournee naar de Verenigde Staten niet door, tot grote onvrede van de band. "Die tournee zou niet met Herman Brood kunnen, maar Harry wilde gewoon helemaal niet naar Amerika. Dus dat is gewoon gelul, maar toen is Herman eruit gezet." Maar er zijn meer intriges: een inbraak, een aangifte en de gevangenis.

Luister hieronder naar de derde aflevering van de podcast HARRY.

Podcast HARRY #3: 'Appleknockers Flophouse', over de boerderij, ruzies en een inbraak

De eerste twee afleveringen niet gehoord?

Heb je de eerste twee afleveringen nog niet gehoord? Niet getreurd, want die zijn nog altijd terug te luisteren. Aflevering 1 over de jonge jaren van Muskee is hier te horen, aflevering 2 over de tropenjaren van Cuby + Blizzards vind je hier.

HARRY De komende weken is elke zondag een nieuwe aflevering te horen. HARRY wordt uitgezonden in het Radio Drenthe-programma Drenthe Toen, maar is natuurlijk ook te beluisteren in je favoriete podcast-app en via Spotify en iTunes.