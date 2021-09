Op pad in de Drentse natuur: paddenstoelen

Paddenstoelen zijn het hele jaar door te vinden, maar de herfst is toch wel het paddenstoelenseizoen bij uitstek. Paddenstoelen houden van vochtige omstandigheden in combinatie met een gematigde temperatuur.

Van een paddenstoelenexplosie is nog geen sprake, zegt paddenstoelendeskundige Eef Arnolds, maar dat kan nog komen.

In Drenthe

Onze provincie heeft een iets koeler klimaat dan de rest van het land. Bovendien is het er net wat natter. Gunstige omstandigheden voor paddenstoelen lijkt het. Voor de groei is alleen het neerslagoverschot belangrijker dan de absolute hoeveelheid hemelwater. En daarin zijn regionale verschillen te vinden die doorwerken in het aantal paddenstoelen dat in een gebied voorkomt.

Het westelijke en centrale deel van Drenthe kent een relatief groot neerslagoverschot, terwijl de zuidoosthoek een vrij laag overschot heeft. "Dat strookt met onze ervaringen gedurende het mycologische veldwerk, waarbij de zuidoosthoek van Drenthe in de herfst vaak een aanmerkelijk drogere indruk maakte dan het westelijke deel, met dienovereenkomstig ook minder paddenstoelen in vergelijkbare habitats", aldus Arnolds in de Ecologische Atlas van Paddenstoelen in Drenthe.

Schommelingen

Behalve regionale verschillen zijn er grote jaarlijkse verschillen in aantallen paddenstoelen. De ene herfst is de andere niet. Drie jaar geleden werden excursies geannuleerd bij gebrek aan paddenstoelen. Oorzaak: de erg warme en droge zomer. Het najaar van 2019 kende juist een uitbundig paddenstoelenseizoen dankzij de overvloedige regenval. En ook in het vroege voorjaar van 2020 waren nog bijzondere paddenstoelen te vinden. Afgelopen najaar waren er minder vliegenzwammen te zien dan in voorgaande jaren.

Vindplaatsen

Specifieke plekken oefenen een grote aantrekkingskracht uit op paddenstoelen. Bepaalde sparrenbossen op de Hondsrug zijn als paddenstoelenreservaat aangewezen. Door de bodemsamenstelling komt in die bossen een rijke en bijzondere paddenstoelenflora voor. "Sparrenbossen komen weinig voor in Nederland. In Drenthe ligt ongeveer 40 procent van alle Nederlandse sparrenbossen. Ze zijn in Drenthe speciaal zo rijk omdat hier keileem in de bodem zit", aldus Arnolds.

Ook begraafplaatsen zijn plekken waar veel paddenstoelen voorkomen. De Zuiderbegraafplaats aan de Beilerweg in Assen is zelfs een van de belangrijkste paddenstoelengebieden in ons land. Dat komt enerzijds door de ouderdom van plek en anderzijds door de manier waarop het terrein onderhouden wordt.

Bosrijke omgeving

Wie zelf op zoek wil naar paddenstoelen kan het beste een natuurgebied opzoeken. "De grote bosgebieden in Drenthe zoals boswachterijen, het Dwingelderveld, het Drents-Friese Wold, en in de omgeving van Havelte. Daar zijn momenteel veel verschillende paddenstoelen te vinden", zegt de paddenstoelenexpert.

Erop uit

Zin gekregen om op zoek te gaan naar paddenstoelen? Deze route over het Dwingelderveld komt langs uitgestrekte heidevelden, maar ook door bossen. En juist daar heb je kans om paddenstoelen te vinden. Ze profiteren van het dode hout dat in het bos blijft liggen. Ook rondom het Boomkroonpad laten paddenstoelen zich zien. Maak een wandeling met een gids en maak kennis met schimmels in allerlei soorten, maten en kleuren.

