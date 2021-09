Topschutter Blaauw: 'Bij zes verschil zag ik het wel zitten'

In Emmen moest Hurry-Up in de eerste ronde terugkomen van 32-23. De opening van de oranje-zwarten was flitsend (5-0 en 12-5). "We hebben een vliegende start. Bij zes verschil zag ik het wel zitten. Maar dan vallen we terug, een beetje het enthousiasme, en de Turken worden sterker", vertelt Blaauw na de 33-30 overwinning in Europa.

De marge van drie is niet genoeg om door te gaan naar de tweede ronde van de EHF European Cup. Bij rust was het al 17-14. Blaauw, die er negen maakte, over opponent Beykoz: "Ze zijn te ervaren om het te laten gaan."

De focus bij Hurry-Up kan weer op de BENE-League. Op donderdag (Handbal Tongeren) en zaterdag (Atomix) spelen Blaauw en consorten in eigen huis. De spelmaker besluit: "We spelen in een fase heel goed. Dat gaan we gewoon gebruiken in de BENE-League. Deze Europese wedstrijd zorgt ervoor dat we wat leren en dat we als groep geduldiger worden."