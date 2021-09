Knippen, zagen en opruimen: vrijwilligers Staatsbosbeheer mogen weer

"Het is net onkruid", zegt vrijwilliger Ank Weeber. "Het is vreselijk. Als je dat laat staan dan hebben we hier straks een bos met hoge woudreuzen van Amerikaanse vogelkers. Dat is niet de bedoeling."

Snoeien en opruimen

Er is dus werk aan de winkel. Want niet alleen de Amerikaanse vogelkers moet worden weggehaald, ook sporkehout wordt verwijderd. "Het is een struik waar bessen aan groeien. De vogels eten die bessen", zegt vrijwilliger Ben Verwoerd. "Daarom halen we niet alles weg, maar op zo'n heideveld moeten er niet teveel staan."

Naast al het zagen en knippen wordt er ook een hoop afval opgeruimd. "Dan nemen we knijpers en zakken mee en ruimen we blikjes en andere troep op", zegt Verwoerd. "Blijkbaar kunnen mensen het wel vol meenemen, maar nemen ze het helaas niet leeg mee terug. Als je er dan langsloopt erger je je daaraan, als je het opruimt dan heb je er een goed gevoel over en stoort het je niet meer als je er de volgende keer langsloopt."

Karresporen

Onder een grote eik is vrijwilliger Alof Boer bezig met het verwijderen van kleine boompjes. "Die trekken we eruit. Wat groter is doen we met de schaar en als het nog groter is, doen we het met de zaag. Als je een boompje eruit trekt, groeit die niet meer terug. Als je gaat zagen groeit het boompje volgend jaar weer terug."

Met wortel en al verwijderen is dus het effectiefst, maar dat mag niet overal. "Dit is een archeologisch gebied", legt Verwoerd uit. "In dit landschap zie je karresporen. Als we hier gaan graven om de wortels te verwijderen, verstoren we het archeologisch gebied en dat mag niet."

Bijpraten

Naast het harde werken is het vooral fijn om elkaar na al die tijd weer te zien. "Dat is heerlijk", zegt Weeber. "Iedereen keek er ook naar uit. Het is een leuke gemotiveerde groep."

"We gaan ook altijd even koffie drinken", vult Verwoerd aan. "Dan wordt er gezellig gekletst. Zeker na anderhalf jaar heb je een heleboel bij te kletsen."