Uur U breekt aan voor toekomst DTM op TT Circuit

"Wij hebben ons eisenpakket opgestuurd naar de DTM-directie. Ik heb nog een paar keer met Gerhard Berger, de baas van de DTM, gesproken, maar we zijn er nog niet uit", zegt sportpromotor Lee van Dam. "De verschillende automerken zijn allemaal enthousiast en willen hier graag terugkeren. Maar het gaat uiteindelijk om de financiële afwikkeling", aldus Van Dam.

Tijd begint te dringen

Wanneer er duidelijkheid komt, weet hij ook niet. Maar de tijd begint te dringen. Assen is het zesde race-weekend van de acht. En aan de FIA moet binnenkort een definitieve kalender worden gepresenteerd.

"Wij willen op zich wel verder, wij hebben er drie jaar lang energie in gestoken om dit op poten te zetten. Ik krijg van de DTM ook ontzettende complimenten als sportpromotor. Maar daar heb ik nu niks aan", reageert Van Dam. "Wij zouden het nog wel wat breder op willen zetten. Zodat het voor gezinnen ook wat aantrekkelijker wordt, maar vooralsnog zijn we daar niet uit."

In tegenstelling tot voorgaande edities was het aantal Duitse toeschouwers in Assen dit jaar een stuk minder.

"Wij kregen geen toestemming voor een camping . Onze Oosterburen kopen vaak dure kaarten en staan graag op de camping. Maar dat mocht dit jaar nog niet vanwege corona. Wel hebben we veel kaarten via vakantieveiling aangeboden. En mede daardoor zaten de tribunes aardig vol."

Het podium van vandaag vlnr, Liam Lawson, Lucas Auer en Marco Wittmann (Rechten: RTV Drenthe/Karin Mulder)

Auer wint tweede DTM-race

Lucas Auer heeft op het TT Circuit van Assen de tweede race van de DTM gewonnen. De Oostenrijker vertrok van poleposition en ging met de overwinning aan de haal. Hij is overigens de neef van voormalig Formule 1-coureur Berger, die op zijn beurt dus weer de grote baas van de Duitse toerwagenklasse is.

Ferrari-coureur Liam Lawson uit Nieuw-Zeeland, die gisteren door zijn derde plaats de leiding in het kampioenschap overnam, finishte vandaag als tweede. En de winnaar van gisteren, de Duitser Marco Wittmann, stuurde vandaag z'n BMW als derde over de streep.

David Schumacher reed bij de DTM gasten rond in de two-seater (Rechten: RTV Drenthe/Karin Mulder)

David Schumacher rijdt gasten rond

Formule 3-coureur David Schumacher, de zoon van voormalig F1-coureur Ralf en neefje van Michael Schumacher, reed vandaag op het TT Circuit gasten rond. "Het is fysiek vaak heel zwaar voor hen. Omdat ze geen aangepast stoeltje hebben vliegen ze vaak door de cockpit. En in de bochten en bij het remmen is het vaak voor hun nek heel zwaar", analyseert Schumacher.

"We halen hier een snelheid van 280 kilometer per uur. Dat is niet zo bijzonder. Maar in een bocht van negentig graden komen we tot 220 tot 230 kilometer per uur. Dat is wel heel hard", besluit Schumacher.

