Muzieklijst Harry's Blues 19 september 2021

Johan Derksen is oud-hoofdredacteur van Voetbal International en bekenbde televisiepersoonlijkheid. Maar hij is bovenal een liefhebber van goeie muziek. Hij maakt zelf radio en heeft een eigen radiostation. Harry Muskee kent hij al van jongs af aan. Johan enig kind van een politieman en Harry idem van een beroepssoldaat. Dat geeft een binding. In later jaren was Derksen een tijdje manager van Cuby & the Blizzards. Als gast verhaalt hij vooral over de muziek die hem boeit. Soms in relatie met Harry Muskee.