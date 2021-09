Jeugdtheater Art of Wonder heeft dit jaar Italiaans tintje

Dit jaar stonden drie voorstellingen op het programma die in samenwerking met Italiaanse jeugdtheatergezelschappen zijn gemaakt. De taal was daarbij geen probleem; bij twee beeldende voorstellingen gebruikten de spelers weinig woorden en voor de voorstelling Meesterlijke bomen over het Asser bos werd de tekst vertaald.

Veel overeenkomsten

De voorstelling Nina en de zee van de Italiaanse groep Scarlattine Teatro vertelt het verhaal van een meisje dat de wereldzeeën bevaart. Het is een theaterstuk voor kinderen vanaf een jaar. De makers spelen onder meer met kettingen en gedurende de voorstelling wordt het publiek steeds meer onderdeel van de voorstelling.

De Italiaanse makers houden ervan om te werken met materialen tijdens een voorstelling. "Ik doe iets vergelijksbaars in Italië. Wij zitten in de Alpen. Een plek dus met veel wilde natuur, bomen en mooie landschappen. We hebben dus veel gemeen. En dat werken met materialen is iets dat hier wellicht nog meer zou kunnen", zegt Michele Losi van de Italiaanse theaterkoepel Campsirago Residenza.

Artistiek leider van Art of Wonder en Garage TDI Frederieke Vermeulen voegt daaraan toe: "Het is een heel mooie samenwerking en uitwisseling van ideeën. We zijn nieuwe plannen aan het maken voor de toekomst."

Ssssssst!

Een voorstelling in een leegstaand pand aan de Oudestraat in Assen ging over stilte, al was daar wel veel herrie. De decibelmeter sloeg op tilt toen aan de kinderen werd gevraagd zo hard mogelijk te gillen. Het sluitstuk van die voorstelling was een challenge om zo min mogelijk geluid te maken bij het afleggen van een parcours.

De 'stiltestormbaan' bestond onder meer uit een grindbak en een doolhof van touwtjes met belletjes. "Die belletjes, daar kon je echt niet zonder te rammelen doorheen. Dat lukte dus echt niet", zegt de 7-jarige Siem. Ook de 10-jarige Melle vond het een lastig parcours: "Het waren er best veel."

Asser kinderen stilste in Drenthe

De kinderen uit Assen bleken de stilste in Drenthe. Ze versloegen wat aantallen decibellen betreft Hoogeveen en Emmen. En kregen daarvoor een medaille.

De organisatie kwam net uit met de 750 kaarten per dag voor de vrije verkoop. Dat is naast de verkoop van de kaarten voor de voorstellingen.