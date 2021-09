Stan Meekhof is de revelatie in het doel bij hoofdklasser Hoogeveen

Hij is in dit nog prille seizoen de revelatie bij de ploeg van trainer Nico Haak en schikt zich zonder enig schroom tussen de 'grote' jongens. Een praatje heeft hij altijd wel klaar en een gevat antwoord ook: "Ik heb nog schoenen met klittenband."

Meekhof ouwehoert in de kleedkamer, dolt met trainers en geniet bovenal van alles wat er op dit moment op hem afkomt. Hij geniet er zelfs zo van, dat assistent-trainer Erwin van Oosten even zijn geschoren koppie moet voelen. De ballenvanger is natuurlijk speciaal naar de kapper geweest voor zijn moment of fame in Onze Club.

Alleen als de camera aanstaat, komt de jonge jongen in hem naar boven. Dan is het logischerwijs allemaal even spannend. "Dit komt er dan ook allemaal bij, maar ik vind het wel leuk hoor", zegt Meekhof bedeesd.

Tevreden trainer

Hoofdtrainer Nico Haak is tevreden over de benjamin uit zijn groep: "Hij heeft ook geen bal op doel gehad dit weekend", grapt de trainer eerst nog. "Nee, even serieus. Stan staat er 'gewoon' sinds ik hem voor de leeuwen heb gegooid. Er wordt over hem gepraat en dus is het een mooie wereld voor hem nu."

Dat klopt, want VV Hoogeveen is de eerste drie competitiewedstrijden van dit seizoen met Meekhof onder de lat doorgekomen zonder tegendoelpunten te incasseren. Daarbij speelde de jongeling in een aantal van die wedstrijden een doorslaggevende rol. "Ik vind het heel vet", zegt Meekhof. "Het is allemaal heel snel gegaan."

Clubicoon

Raimond Benjamins heeft meer dan driehonderd wedstrijden in Hoogeveen 1 gekeept en is nu keepertrainer bij Hoogeveen. Daarmee zit Meekhof naar eigen zeggen gebakken, want hij leert veel van de clubicoon: "Ik ben nog maar net keeper, dus ik moet nog veel leren. Als ik mijn hoofd maar bij de wedstrijd houd. Dat is vooral in het begin nogal lastig. Ik vind de eerste vijf minuten van de wedstrijd altijd nog wel spannend."

Met Benjamins' ervaring kan hij het aanstormende talent goed bijstaan. Niet alleen op technisch gebied, ook mentaal: "Als ik op training bijvoorbeeld een bal niet goed pak, dan kan ik daarmee zitten. Als Raimond dan zegt dat de volgende bal weer belangrijker is, sta ik meteen weer op scherp."

Drentse bescheidenheid

Waar de stormachtige ontwikkeling van Meekhof uiteindelijk toe leidt, is nog de vraag. Haak werkt bij FC Emmen en zegt desgevraagd dat er bij de Drentse profclub al over de jonge keeper van Hoogeveen wordt gesproken. "Dat is logisch, want we hebben te maken met een heel talentvolle keeper. Hij heeft een bepaalde potentie, maar de vraag is hoeveel energie hij er zelf in gaat leggen om die potentie te ontplooien", vertelt de trainer.

Op de vraag wat zijn droom zou zijn, reageert Meekhof bescheiden: "Ik wil natuurlijk het hoogst haalbare. We moeten maar zien hoe het loopt en van daaruit maar kijken waar het eindigt." Die Drentse bescheidenheid heeft hij van zijn vader. Vanuit de dug-out kijkt hij naar zijn zoon en merkt op: "Hij krijgt er vanzelf een paar om zijn oren."