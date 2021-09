vv Emmen laat eerste zege in slotfase glippen

Heel lang mocht vv Emmen vanmiddag hopen op de eerste driepunter van het seizoen, maar vlak voor tijd viel toch de gelijkmaker van De Zouaven. Op basis van het spel was die 1-1 verdiend, maar het was wel zuur voor de thuisclub.

Door het gelijkspel blijft Emmen laatste in de hoofdklasse A van het zondagvoetbal, met 1 punt uit 4 duels.

'Waardeloos'

"Dit is waardeloos", aldus Emmen-trainer Kevin Waalderbos. "Het was absoluut niet best vanmiddag, maar we gaven eigenlijk helemaal niets weg. Dan is zo'n hele late tegentreffer toch wel frustrerend."

Rode kaart

Die frustraties waren er ook bij Emmen-doelman Jehovah Mendes. Hij kreeg na het laatste fluitsignaal alsnog de rode kaart omdat hij de bal richting de spits van De Zouaven had gegooid.

En de middag begon nog zo mooi voor de thuisclub, dat het nog steeds moest stellen zonder Sem Nijkamp, Pelle de Vries en Merik Sliedrecht. In de vijfde minuut werd het namelijk 1-0 door een benutte penalty van captain Patrick Eberhard. De nummer 10 van Emmen mocht aanleggen nadat de snelle Jairick Poulina (al dan niet) werd aangetikt in het strafschopgebied.

Daarna mocht De Zouaven de bal hebben en loerde Emmen op de omschakeling. De gasten, die in de eerste twee duels van het seizoen één punt pakten, werden nauwelijks gevaarlijk. Mendes hoefde eigenlijk maar twee keer handelend op te treden. En dus geloofde de thuisclub meer en meer in de eerste zege van het seizoen. Kansen op de 2-0 kwamen er ook. Zo zag invaller Henk Teuben zijn inzet op de paal belanden en had Alex Blekkink met een vrije kopkans, op aangeven van Eberhard, eigenlijk moeten scoren.

Maar dat gebeurde niet en tot overmaat van ramp lukte dat de gasten wel. Verdediger Denzel Fecken werkte de bal tegen het net: 1-1.