Keuzestress: 28 'pareltjes' genomineerd voor architectuurprijs

Tot vrijdag kunnen burgers stemmen op één van de 28 bouwwerken die tussen mei 2018 en september 2021 zijn gerealiseerd. Een ruim aanbod, zo erkent ook de jury. "Maar deze zijn tot afgelopen maand allemaal voorgedragen, en daaruit kan nu door Drentse inwoners de mooiste gekozen worden. Iedereen mag meedoen,"vertelt juryvoorzitter Martine Drijftholt. "Want het raakt ons allemaal wat er om ons heen gebouwd wordt."

Pareltjes van Drenthe

Architectuur Punt Drenthe, dat de tweejaarlijkse verkiezing organiseert, vindt het belangrijk ook 'de gewone leek' een stem te geven bij de Architectuurprijs. "Wat er gebouwd wordt, maakt deel uit van je dagelijkse omgeving. En als er iets moois wordt neergezet profiteert iedereen ervan. Het gaat om de pareltjes van Drenthe, en met zo'n publieksprijs geef je er ruchtbaarheid aan. Het is op die manier een belangrijke stimulans voor nieuwe projecten, zodat Drenthe nog mooier wordt."

De 28 genomineerden zijn door opdrachtgevers, architecten, ontwerpers en gemeenten aangemeld. Dat het soms appels met peren vergelijken is, aangezien in het rijtje van genomineerden ook het nieuwe NS-station van Assen staat, net als een opgeknapte vakantiewoning in Roderesch, dat is volgens Drijftholt nu eenmaal niet te voorkomen. "Het criterium is dat het tussen 2018 en 2021 gebouwd moet zijn, en het project moet 'uitmuntend' zijn. Als er dan zoveel binnenkomen, dan is dat alleen maar mooi. Er valt wat te kiezen."

(verhaal gaat verder onder de foto)

Ook genomineerd voor de Drentse Architectuurprijs is het verbouwde boshuis Landweer bij Roderesch (Rechten: RTV Drenthe)

Vierde keer

Het is de vierde keer dat de Drentse Architectuurprijs wordt uitgereikt. "En bij elke editie is het een zeer gevarieerd aanbod wat er binnenkomt. Maar daar weten we als vakjury goed doorheen te kijken. Of het nu groot of klein is, d'r zijn duidelijke criteria waar wij op letten", aldus Drijftholt.

De vakjury heeft uiteindelijk acht uitgekozen, die ze stuk voor stuk bezocht hebben. "Dat was me het dagje wel, we waren er twaalf uur zoet mee, en hebben alles grondig bekeken." De acht door de jury genomineerden zijn station Assen, een gerestaureerde rijksmonumentale boerderij in Havelte, het Boshuis in Rolde, stadsboerderij 't Nije Hoff Emmen, de Emmer Hondrugtoren, de schaapskooi Bargerveen, Huis Landweer in Roderesch, en Brinkwonen in Schoonoord.

(verhaal gaat verder onder de foto)

De schaapskooi in het Bargerveen, in 2019 geopend door de koning, is ook genomineerd voor de Drentse Architectuurprijs (Rechten: RTV Drenthe/Erwin Kikkers)

Inzenders 'erg eager'

De winnaars van de Drentse Architectuurprijs en Publieksprijs krijgen een kunstwerk, wat trouwens een wisseltrofee is, en over twee jaar weer ingeleverd moet worden. "Maar met de titel krijg je wel eeuwige roem, en het is een belangrijke erkenning dat ze iets moois aan het Drentse landschap hebben toegevoegd."

Volgens Drijftholt is de Drentse Architectuurprijs na de eerste drie edities inmiddels goed ingeburgerd, vooral bij 'het wereldje'. "Ik kan je wel vertellen dat de inzenders erg eager zijn, die willen dolgraag een prijs binnenhalen. Ze beschouwen het toch als een waardevolle erkenning."

Aanmoedigingsprijs circulair bouwen

Dit jaar is een extra prijs toegevoegd aan de Drentse Architectuurprijs. De vakjury reikt zaterdag ook een aanmoedigingsprijs uit voor het meest circulaire gebouw, waar gebruik is gemaakt van zoveel mogelijk herbruikbare grondstoffen en duurzame materialen. "We willen bij de volgende editie in 2023 circulair bouwen als leidend thema hanteren. Om dit onder de aandacht te brengen gaan wij alvast, naast de uitreiking van de winnaar 2021, die aanmoedigingsprijs toekennen. Als stimulans, om het circulair bouwen toch in Drenthe stevig op de kaart te zetten."

Stemmen tot vrijdag

Stemmen op één van de 28 genomineerden voor de Publieksprijs van de Drentse Architectuurprijs kan tot vrijdag via de website van Architectuur Punt Drenthe.

In 2018 won brede school De Twingel in Dwingeloo, ontworpen door de Zwarte Hond in Groningen, de Drentse Architectuurprijs. De Publieksprijs ging naar de vernieuwde schaapskooi van Ruinen, wat een ontwerp is van Architektenburo Van Ruth uit Dwingeloo.

Lees ook: