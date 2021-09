SportDrenthe: 'Begrip voor clubs die niet controleren'

Er zijn clubs, zo zegt Hans Slender van SportDrenthe, die al veel moeite hebben om voldoende vrijwilligers te vinden voor welk klusje dan ook. "En nu moet je ze ook nog eens inzetten op een functie die niet aantrekkelijk is. Ze krijgen de taak om mensen weg te sturen en daar komt misschien wel gedoe over. Daar zit je dus als vrijwilliger niet om te springen."

Verdeeldheid binnen de vereniging

Vanaf 25 september is de coronapas niet alleen noodzakelijk in de horeca of het theater, maar ook in de kantine bij sportclubs. Diverse clubs uit het amateurvoetbal hebben al laten weten hier niet aan te willen beginnen.

Hans Slender begrijpt de bezwaren van verenigingen wel. "Er zullen leden zijn die om een bepaalde reden de keuze hebben gemaakt om zich niet te laten vaccineren, maar ineens zijn ze niet meer welkom, terwijl het gewaardeerde leden zijn. Dit kan zorgen voor verdeeldheid binnen de vereniging."

Ongevaccineerden die wel de kantine in willen, kunnen overigens ook een herstelbewijs laten zien of een negatieve test die niet ouder is dan 24 uur. Blijf je buiten de kantine, dan hoef je de coronapas niet te tonen.

'Dat is heel frustrerend'

SportDrenthe denkt dat clubs heel verschillend met de nieuwe regels om zullen gaan. De ene zal streng controleren, die ander kijkt of-ie er misschien mee weg komt door niet te handhaven en weer een ander zal de kantine wellicht niet eens openen. "Om het gedoe voor te zijn. Dat is heel frustrerend, want je bent juist net aan het seizoen begonnen met bepaalde maatregelen. Nu gaan we 'versoepelen' en moet de kantine dicht. Dat voelt dus als een verzwaring van de regels."

Clubs kunnen bij SportDrenthe terecht voor vragen over de praktische uitvoering van de handhaving, maar de belangenbehartiger kan niets doen voor clubs met principiële bezwaren. Clubs die ervoor kiezen niet te controleren, zullen er zeker zijn, zegt Slender. "Ik kan het ook wel begrijpen. Straks komen er misschien wel boetes en dat is natuurlijk heel vervelend. Ik zou zeggen: laat alles zoals het nu is. Maar die keuze is er voor verenigingen helaas niet."