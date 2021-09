Van der Breggen slaat op WK ook gemengde ploegentijdrit over

Wielrenster Anna van der Breggen doet bij de WK in Vlaanderen woensdag ook niet mee aan de gemengde ploegentijdrit. De 31-jarige Meppelse had zich eerder al afgemeld voor de individuele tijdrit van vanmiddag. Het is onduidelijk of ze zaterdag wel haar wereldtitel verdedigt in de wegwedstrijd.

Van der Breggen worstelt al enige tijd met haar vorm en sloeg daarom eerder deze maand de EK in Italië over. "Ik heb geen idee waarom ik momenteel niet mijn niveau haal", zei Van der Breggen onlangs na een teleurstellend optreden in de Challenge by La Vuelta. De wielrenster, bezig aan haar laatste seizoen in het peloton, pakte vorig jaar bij de WK in Imola goud op zowel de tijdrit als in de wegwedstrijd.

In de gemengde ploegentijdrit op de WK rijden eerst de drie mannen van ieder land over 22,5 kilometer van Knokke-Heist naar Brugge. Daarna nemen de vrouwen het over. Zij leggen 22 kilometer af, met start en finish in Brugge.

Lees ook: