Jongeren zorgen voor stijging vaccinaties in Drenthe

Momenteel worden in onze provincie dagelijks zo'n 200 tot 300 mensen gevaccineerd. "Over afgelopen week zien we in het aantal vaccinaties in Drenthe een stijging van 24,5 procent. Dat lijkt veel, maar in absolute aantallen valt het wel mee", benadrukt een woordvoerder van GGD Drenthe. "Het zou wél opvallend zijn geweest als we dit percentage hadden gezien toen we dagelijks nog 4000 mensen vaccineerden."

Of de cijfers van vorige week te maken hebben met de komst van een coronapas, is onduidelijk. Vanaf zaterdag moet iedereen vanaf 13 jaar die een bezoek wil brengen aan bijvoorbeeld de horeca of een bioscoop zo'n bewijs hebben. "Het is gissen. De toename kan ook komen door mensen die zijn teruggekeerd van vakantie en nu weer aan het werk gaan", zegt de woordvoerder.

Piek op woensdag

De extra vaccinaties komen volgens GGD Drenthe vooral op naam van de jongste leeftijdsgroepen. "En het valt op dat deze mensen zich vaak op woensdag laten prikken. Op die dag zien we echt een piek, zowel bij de geplande als ongeplande afspraken. Maar het totale plaatje is vooralsnog die van een marginale stijging. Voor volgende week zien we zelfs een daling, al zullen de komende dagen uiteraard nog prikafspraken worden ingepland."

GGD Drenthe merkt dat ook mensen met prikangst zich vaker later prikken. Deze groep kan elke zaterdag terecht bij de vaccinatielocatie in Hoogeveen, waar extra begeleiding is. "Afgelopen zaterdag stonden daar acht afspraken ingepland. Maar er kwamen ook nog 25 mensen zonder afspraak langs. Het is heel knap dat bijna iedereen van deze groep zich daadwerkelijk laat vaccineren."

Wat is de coronapas? De coronapas geldt als bewijs dat mensen gevaccineerd zijn, onlangs negatief getest of hersteld van het coronavirus. Mensen zonder zo'n pas kunnen zich gratis laten testen voor een QR-code waarmee ze toegang kunnen krijgen. Gemeenten krijgen hier extra geld voor van de overheid. Horeca, organisatoren van evenementen en sport- en cultuuractiviteiten moeten de coronapas samen met het identiteitsbewijs controleren. Daarvoor wordt de app CoronaCheck Scanner beschikbaar gesteld. Onder meer horecabazen, sportverenigingen en uitbaters van poppodia zijn niet te spreken over het feit dat ze vanaf zaterdag de CoronaCheck-app van elke bezoeker moeten scannen. Zo hebben ze er een probleem mee dat ze dan meer personeel of vrijwilligers moeten werven.

Demissionair premier Mark Rutte over de invoering van de coronapas: