Assen wil in elke wijk elektrische laadpaal op loopafstand

Assen werkt aan een dekkend netwerk van laadpalen voor elektrische voertuigen. Er zijn nu veertig laadpalen in Assen, zowel in wijken als op strategische plekken. Het streven is dat er overal eentje op loopafstand is te vinden, op ongeveer 250 tot 350 meter.

Het college van B en W antwoordt dat op vragen van GroenLinks, dat bezorgd is over de groei van het aantal elektrische laadpalen in de provinciehoofdstad. De partij wil de plaatsing graag in een hogere versnelling. Assen is niet actief genoeg, vindt GroenLinks, omdat de gemeente pas in actie komt na aanvragen van autobezitters.

Te afwachtend

Fractievoorzitter Hans Marskamp noemt dat 'te afwachtend' en vindt dat Assen 'uit eigen beweging' meer laadpalen moet plaatsen. "Wachten tot erom gevraagd wordt stimuleert het elektrisch rijden niet, vindt GroenLinks.

Het college stelt dat de gemeente de afgelopen periode zeker wel 'pro-actief' bezig is geweest met het neerzetten van openbare laadpalen. "En we gaan hier ook gewoon mee door." Zo is er in elke wijk minstens één openbare laadpaal. Ook doet Assen al 'een goed aanbod', vindt het college, met een gratis laadpaal in de directe omgeving voor inwoners zonder eigen oprit of parkeerplaats.

Assen werkt sinds 2019 samen met andere Drentse en Groningse gemeenten aan de uitvoering van het zogenaamde duizend laadpalenplan, waarvan er driehonderd in Drenthe komen. Eigenaren van elektrische auto's, die geen eigen parkeerplek hebben, kunnen er voor de directe woonomgeving eentje aanvragen. Gemeenten kunnen tegen beperkte kosten zogenaamde strategische laadpalen plaatsen.

Veertig van de zeventig

Van de duizend laadpalenplan staan er zeventig in Assen gepland. Daarvan staan er volgens het gemeentebestuur nu zo'n veertig, waarvan ruim de helft strategische laadpalen. Die zijn te vinden op parkeerplekken waar veel publiek komt, zoals het Drents Museum.

"We werken gestaag door aan het plaatsen van strategische laadpalen, maar we willen ook ruimte overhouden voor aanvragen van inwoners met een elektrische auto." GroenLinks wil bezoek aan de stad 'optimaal faciliteren', en pleit voor meer snellaadpalen op strategische plekken. Het college wil de mogelijkheid wel verkennen, maar wijst erop dat het wel moet passen binnen het budget van het uitvoeringsplan Mobiliteit.

Binnen de overeenkomst met het bedrijf Allego BV, waarmee Drenthe en Groningen het 'duizend laadpalenplan' hebben afgesloten, kost een strategische laadpaal de gemeente zo'n 500 tot 1.000 euro. De werkelijke aanlegkosten van een openbare laadpaal zijn vele malen hoger, namelijk zo'n 3.000 tot 5.000 euro.

