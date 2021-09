Vakantieganger waardeert Drenthe: relatief meer toeristen komen terug

De provincie Drenthe valt in de smaak bij toeristen. Het is hier zelfs zo fijn, dat relatief meer toeristen besluiten nogmaals de vakantie hier door te brengen. Bovendien wordt de rust, natuur en vriendelijkheid gewaardeerd.

Uit de nieuwste cijfers van Marketing Drenthe blijkt dat een groot deel van de vakantiegangers een zogeheten herhaalbezoeker is; 69 procent van de toeristen was niet voor het eerst in onze provincie, tegenover 62 procent vorig jaar. Het aandeel terugkerende bezoekers wordt dus groter. "En dat is mooi nieuws", zegt Miranda Horstman van Marketing Drenthe.

Toerist vindt vriendelijkheid bijzonder

Door Marketing Drenthe is bovendien aan de toeristen gevraagd wat zij zo leuk vinden aan Drenthe. Meerdere aspecten van de provincie krijgen een pluim. "Vooral de natuur wordt veel genoemd", weet Horstman. "Maar ook de rust en ruimte krijgen waardering. De mensen zijn hier vriendelijk, steken de hand naar elkaar op en er is geen agressie. Dat valt op. Wij zijn er zelf vrij nuchter onder, maar voor sommige bezoekers is dat echt bijzonder."

Natuurlijk heeft Marketing Drenthe de wens dat het aandeel terugkeerders volgend jaar wederom een stukje groeit, maar logischer is volgens Horstman dat meer Nederlanders weer de drang hebben naar het buitenland te gaan. "We hopen daarom dat we de Nederlandse gast in het naseizoen kunnen vasthouden. Wellicht viert de toerist de grote vakantie niet in Drenthe, maar houdt hij Drenthe in het voor- en najaar wel in de gaten, net als voor weekendjes weg. Aan de andere kant zullen ook Duitsers het buitenland weer opzoeken, dus hopelijk zien we hen in het hoogseizoen meer terug."