Tibor del Grosso mist door blunder WK-wegwedstrijd: 'Onterecht en heel zuur'

Tibor del Grosso uit Eelde mag vrijdag niet starten in de wegwedstrijd bij het wereldkampioenschap wielrennen voor junioren in het Belgische Leuven. Bondscoach Marco van Bon had, tegen de regels van de wereldwielerbond UCI in, vijf in plaats van vier renners opgeroepen voor de WK-wegwedstrijd. En tot z'n grote ontsteltenis is Del Grosso nu kind van de rekening geworden.

"Ik vind het heel stom en ik vind dat hij dat niet kan maken, ik hoor daar niet de dupe van te worden", reageert Del Grosso vanuit België. "Het is wel heel zuur. Ik hoor zeker bij de vier beste junioren. Bij het EK, twee weken geleden, was ik nog de beste Nederlander op de veertiende plaats. En als je op de UCI-ranking van de junioren kijkt, ben ik ook de beste Nederlander", aldus Del Grosso.

Bondscoach kiest voor talentontwikkeling

Twee maanden geleden heeft de UCI, in verband met corona, een wijziging doorgevoerd wat betreft het aantal renners dat per land mag uitkomen op het WK. Bondscoach Van Bon zegt daarover tegen website Wielerflits dat de KNWU daar niet van op de hoogte was. "Vanuit de UCI is dat heel onduidelijk gecommuniceerd. Ik werd daar donderdag volledig door verrast." Daarna koos Van Bon ervoor om Del Grosso te slachtofferen.

"Tibor heeft ook het EK al gereden. Hij was de enige van alle renners die een dubbel programma had en op zowel het EK als het WK de wegwedstrijd en de tijdrit zou rijden", zegt de bondscoach tegen Wielerflits. "Mijn taak als junioren-bondscoach is ook talentontwikkeling. Een van de zaken die daarin spelen, is het geven van kansen aan renners. Door corona hebben die andere vier minder mogelijkheden gehad dan Tibor."

Extra zuur

Voor de renner uit Eelde is het lastig te verkroppen. Al sinds de selectiewedstrijd in Sloten van 21 augustus, die hij met overmacht won, wist hij al dat hij vrijdag de wegwedstrijd in Leuven zou rijden. Maar de knop moet wel om.

"Ik moet morgen hier een tijdrit rijden onder begeleiding van Van Bon. Het is niet zo handig om nu ruzie te maken. Ik kan er ook niet veel tegen beginnen. Hij mag eenmaal die keuze maken. Maar het doet natuurlijk wel wat met je. Daarbij komt dat Van Bon op het EK al tegen mij gezegd had dat ik tijdens de wegwedstrijd bij het WK een vrijere rol zou krijgen. Dat maakt het allemaal extra zuur."

Liever wegwedstrijd dan tijdrit

Als de renner uit Eelde zelf een keuze had mogen maken had hij nog liever de wegwedstrijd gereden dan de tijdrit. "Bij een wegwedstrijd speelt de tactiek een grotere rol en zie je nog wel eens mooie verrassingen. Bij de tijdrit gebeurt dat minder snel", besluit Del Grosso.

Hij start morgen om 16.22 uur op de tijdrit. Joost Brinkman, Mike Bronswijk, Lucas Janssen en Rindert Buiter rijden vrijdag de wegwedstrijd.

