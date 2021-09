Wijzers weg: Grote Kerk van Emmen is twee weken ‘tijdloos’

Nee, aldus monumentenadviseur Barry Gepken uit Erica. "De wijzers worden opnieuw verguld." Erg florissant stonden ze er namelijk niet meer bij, vervolgt hij bij ZO!34. De verwijderde onderdelen liggen inmiddels op de grond.

Gepken pakt er één op en wijst op het verweerde, fletse uiterlijk. Zon, regen en wind hebben de vorige laag deels doen afbladderen. Een laagje met 23 karaats bladgoud, maakt dat de wijzers straks weer letterlijk en figuurlijk stralen, aldus Gepken. Over twee weken is het uurwerk weer compleet.

(Verhaal gaat verder onder de foto)

Barry Gepken, hier op rechts, en schilder Cor Bakker bij de wijzerplaat van de kerk (Rechten: RTV Drenthe / Rien Kort)

De restauratie maakt onderdeel uit van een reguliere onderhoudsbeurt, die verder bestaat uit schilderwerk en houtherstel. Omdat niet alle subsidie hieraan opgaat, is er ruimte voor iets extra's. Daarom worden de wijzers dit jaar aangepakt.

De Grote Kerk wordt naast diensten gebruikt als cultuurhuis met onder meer exposities, concerten en andere culturele activiteiten. Het oudste deel is de toren, die volgens Gepken uit de 12e eeuw stamt (het aangrenzende kerkgebouw werd in de 19e eeuw aangebouwd).

Scheuren

Gezien de hoge leeftijd van het godshuis, blijft onderhoud om de zes tot zeven jaar een must, aldus Gepken. Een punt van zorg blijven de scheuren die in zowel de kerk als de toren de kop opsteken. "Velen zijn met verf en saus weggewerkt, maar ze zitten er natuurlijk nog steeds."

Voor een grondige aanpak is meer geld nodig. Gepken is er van overtuigd dat aardbevingen, ontstaan door de Groninger gaswinning, hier een rol hebben gespeeld. "Dat proberen we middels onderzoek aantoonbaar te maken, zodat wij aanspraak kunnen maken op het schadefonds."

Geen instortingsgevaar

Van acuut instortingsgevaar is volgens Barry Gepken zeker geen sprake. "Nee, het gebouw kan nog wel tien jaar mee, schat ik. In de tussentijd houden we de boel scherp in de gaten. En met ons vele Emmenaren. Want vele ogen zien dagelijks de Grote Kerk."