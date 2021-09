Prinsjesdag: meer geld voor de zorg hoog op verlanglijstje Drenthe

Op de markt in Emmen komt die wens opvallend vaak naar voren. "Vooral meer personeel opleiden in de zorg. De kwaliteit in de verpleeg- en verzorgingstehuizen gaat hard achteruit. Daar moet heel dringend iets aan gebeuren", zegt een mevrouw van middelbare leeftijd die zelf ook verpleegkundige is.

Een andere bezoeker van de markt heeft een paar schrijnende voorbeelden. "Bij mijn ouders in de flat zat een vrouw in de flat die niet naar een verzorgingstehuis mocht omdat haar zorgvraag niet hoog genoeg was. Ze moest in haar eigen huis blijven en is daar uiteindelijk overleden. Dat vind ik iets waar wat aan moet worden gedaan", zegt een jonge vrouw.

Structureel meer geld nodig

Een vrouw die ook in de zorg werkt vertelt: "Toevallig hoorde ik laatst nog dat een vrouw uit bed geholpen moest worden na een middagdutje. Maar ze moest nog een uur op bed blijven liggen omdat er geen twee mensen waren om haar uit bed te halen. Het bezoek was er al een half uur. Dat vind ik gewoon heel slecht."

Commissaris van de Koning Jetta Klijnsma heeft ook geld voor de zorg hoog op haar wensenlijstje staan. Net als Rikus Jager, voorzitter van de Vereniging Drentse Gemeenten. "De afgelopen tijd is er extra geld voor jeugdzorg gekomen, waardoor we de komende twee jaar vooruit kunnen. Maar er moet wel een structurele oplossing komen. Niet alleen voor de jeugdzorg, maar voor het sociale domein als geheel. We hebben meer taken gekregen op dat gebied. En alleen een schip met geld helpt niet, het is ook belangrijk dat er oplossingen komen in het kader van wet- en regelgeving", zegt Jager.

'Laat de regiodeal blijven'

Verder hoopt Jetta Klijnsma dat de regiodeal overeind blijft. "Het zou geweldig mooi zijn als de regiodeal die we met het Rijk hebben voor Zuidoost Drenthe, kan worden gecontinueerd. Daar komen mooie dingen uit voort op het gebied van onderwijs, wonen en werken. Ik zou het machtig mooi vinden als dat door zou kunnen gaan."

"Men doet in Zuidoost-Drenthe ook aan de ontwikkeling van waterstof. Het zou mooi zijn als ten behoeve van die regiodeal daar extra middelen voor beschikbaar worden gesteld, dan wel, dat die periode wordt verlengd", voegt burgemeester Jager daar aan toe.

Meer nodig voor woningbouw

Zowel Jager als Klijnsma vinden ook het woningdossier urgent. Het is al uitgelekt dat hier een miljard euro voor beschikbaar komt.

"We krijgen in ieder geval 27 miljoen uit het volkshuisvestingfonds voor Zuidoost-Drenthe. Maar dat moet wel een follow up krijgen", zegt Klijnsma. "Om alles op orde te krijgen is veel meer nodig dan een miljard. Dat is een druppel op een gloeiende plaat", vindt Jager.

Snel nieuw kabinet nodig

Eerder al meldde RTV Drenthe dat er onder de Drenten weinig belangstelling is voor de Troonrede. De helft van de ondervraagden op de markt vond het belangrijkste dat er een snel een nieuwe regering komt.

De Vereniging Drentse Gemeenten daarover: "Het is steeds beter merkbaar dat het nodig is dat er een missionair kabinet komt. In het begin heb je nog zoiets van: zonder kabinet loopt het ook wel. Maar we beginnen nu echt vast te lopen. Dus een oproep aan Den Haag: zorg ervoor dat er zo snel mogelijk een regering komt die stabiel is en enige zeggenschap heeft. Het moet niet zo zijn dat je telkens in de vertraging schiet omdat je een minderheidskabinet hebt. Want daar schiet je ook niets mee op."

Vertrouwen in Remkes

Klijnsma vindt ook dat ze in Den Haag eens verder moeten kijken dan alleen naar hun eigen belang. "Er moet gewoon worden geregeerd op een missionaire manier. Want het demissionaire kabinet kan geen heftige besluiten nemen. Ik ga ervan uit dat er ook tijdens het debat over de Miljoenennota ook nog wel een aantal dingen door de Tweede Kamer op tafel zullen worden gelegd. We kunnen niet nog een half jaar afwachten."

Bemoeit ze zichzelf daar eigenlijk ook tegenaan? "Laat Johan Remkes eerst maar even doorstappen, want die heeft vaker met dit soort bijltjes gehakt. Ik heb groot vertrouwen in de man. Het is echt een eminence grise", besluit Klijnsma.