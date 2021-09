Bijna 30 nieuwe woningen in Klazienaveen

Klazienaveen is op dit momenten verstoken van vrije bouwkavels, terwijl de vraag steeds verder oploopt. Inmiddels bestaat er al een wachtlijst met 127 belangstellenden.

De gemeente deed daarom onderzoek naar beschikbare grond en trof de twee braakliggende terreinen aan beide straten als geschikte woningbouwlocaties. "Op De Doole is ruimte voor 12 woningen (vier vrijstaand en vier tweekappers) en het Kruiwerk biedt ruimte voor nog eens 16 vrijstaande woningen", aldus wethouder Jisse Otter.

De plannen voor De Doole zijn al het verst. Deze kavels gaan vanaf volgend jaar in de verkoop. Voor het Kruiwerk moet nog een aantal onderzoeken en bestemmingsplanwijzingen plaatsvinden.

"We mikken op het einde van 2022, maar het kan ook het daaropvolgende voorjaar worden", zegt Otter. Op het Kruiwerk bevinden zich momenteel een trap- en een speelveldje. Deze krijgen een nieuwe plaats op het meest oostelijk stuk van de beoogde nieuwbouwlocatie.

Stoelendans

Otter beaamt dat met deze nieuwe kavels de grondhonger in Klazienaveen nog niet gestild is. "Momenteel kijken we ook naar twee andere locaties waar we mogelijk hetzelfde kunnen doen." Welke dit zijn, kan Otter nog niet zeggen.

Een andere kans biedt de enorme stoelendans die het dorp wacht wat betreft de verhuizingen van en nieuwbouw voor diverse scholen. De basisscholen De Planeet, De Spil en De Viersprong verhuizen in 2022 naar nieuwbouw bij het Esdal College.

De Pastoor Middelkoopschool en De Kap willens als twee zelfstandige scholen verder op de locatie van De Planeet.

De Spil is in beeld als plek voor vervangende nieuwbouw voor de verouderde Sint Henricusschool. Het dorpsbestuur ziet deze plek ook zitten voor een nieuwe multifunctionele accommodatie.

Meer onderzoek

Uiteindelijk komen er veel locaties vrij die mogelijk ingezet worden voor woningbouw. Maar eerst is meer onderzoek nodig, aldus Otter.

Naast Klazienaveen bekijkt de gemeente ook binnen andere dorpen naar geschikte kavels. "Denk daarbij aan Nieuw-Amsterdam, Nieuw-Schoonebeek, Weiteveen, maar ook Emmen zelf."

Binnen de gemeente Emmen zelf zijn er nog maar twee woningbouwkavels aan de Oude Meerdijk verkrijgbaar. Op dit moment zitten er nog 2000 nog te bouwen woningen in de pijpleiding. "Een gemeente met 107.000 inwoners en dan geen kavels: dat kan natuurlijk niet."

Wethouder Jisse Otter (Rechten: RTV Drenthe / Steven Stegen)

Inbreiding

Weilanden aan snee brengen voor de aanleg van nieuwe woonwijken ziet Otter echter niet zitten. Niets wijst volgens de wethouder op die noodzaak. "De cijfers wat betreft de bevolkingsgroei wijzen daar niet op. Van een trek van westerlingen naar Emmen is geen sprake. Daarom zetten we vooral in op inbreiding en herstructurering", aldus Otter. Dus mogelijkheden binnen of vervanging van bestaande bouw.

Meer woonruimte

Woordvoerder Jan Gerfen van het dorpsbestuur van Klazienaveen is blij met de nieuwe ontwikkelingen. "Zeer positief dat het slot van de lokale woningmarkt af kan." In de tussentijd kijkt het dorp verder.

Want meer woonruimte blijft noodzakelijk. "Daarom kijken wij reikhalzend uit naar de ontwikkelingen rondom de scholen." Volgens Gerfen biedt een lap grond bij buurthuis Ons Belang en een ongebruikt voetbalveld bij de Molenbuurt ook nieuwe mogelijkheden.