Onbegrip en onvrede bij Drentse sportclubs over coronapas: 'We moeten ereleden weigeren'

Voorzitter Arjan Jonkers van voetbalclub MSC Meppel - één van de grootste sportverenigingen uit Drenthe - snapt er niets van. "Dit is een regel die aan tafel is bedacht, maar in de praktijk niet is uit te voeren."

Geen vrijwilligers meer

Aankomende zaterdag spelen zes teams op de thuisbasis van de club, waaronder het eerste elftal. Dat betekent dat er een paar honderd man op het sportpark aanwezig zullen zijn. Die moeten allemaal gecontroleerd worden voordat ze de kantine in mogen. "We moeten een hoop extra vrijwilligers regelen om dat allemaal te controleren, maar die zijn er niet", benadrukt de voorzitter.

Ereleden weigeren

Wat hij nog het ergste vindt is dat er straks leden van verdienste geweigerd moeten worden aan de deur. "En andere vrijwilligers moeten dan hen vertellen dat ze niet naar binnen mogen."

Eén ding is in ieder geval zeker; de kantine dichthouden voor iedereen is geen optie. "We zijn anderhalf jaar dicht geweest, er is genoeg geleden", vertelt de voorzitter. Aankomende woensdag heeft MSC Meppel een gesprek met de gemeente, om samen tot een oplossing te komen.

'Geen aantrekkelijke functie'

SportDrenthe liet eerder al weten begrip te hebben voor clubs die niet gaan controleren op de coronapas, omdat er veel praktische bezwaren zijn. Zo kampen veel clubs met te weinig vrijwilligers. Hans Slender: "En nu moet je ze ook nog eens inzetten op een functie die niet aantrekkelijk is. Ze krijgen de taak om mensen weg te sturen en daar komt misschien wel gedoe over. Daar zit je dus als vrijwilliger niet om te springen."

