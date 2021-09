Provincie moet transferium bij De Punt stikstofvrij aanleggen

De provincie Drenthe wil de aanleg van een transferium bij De Punt weer vlottrekken. Maar dat kan alleen zonder uitstoot van stikstof. Want met de Drentsche Aa-natuur om de hoek, moet het werk emissieloos gebeuren. Een bouwadviescommissie bekijkt of en hoe dat kan.

Het transferium komt in de oksel van de A28 te liggen, tussen de snelweg en de afrit Eelde/De Punt. Het krijgt tweehonderd parkeerplekken en een ov-knooppunt, waar straks ook Qliners uit Gieten en Groningen stoppen voor opstappers. Verder komen bij Eelde nieuwe veiliger opritten naar de A28, in overleg met Rijkswaterstaat.

Het project kost 12 miljoen euro en is bedoeld om filevorming op de A28 naar Groningen te voorkomen. De provincie verwacht namelijk met parkeerplaatsen en een goede ov-stop langs de snelweg bij Eelde, bestuurders uit de auto te halen en in de bus te krijgen.

Pal naast natuur Drentsche Aa

Maar de provincie heeft bij de aanleg te maken met strikte regels, omdat het allemaal pal naast Nationaal Park Drentsche Aa gebeurt. "En die strikte regels houden in; nul uitstoot", aldus provinciaal woordvoerder Eddy Beuker.

Dat is het gevolg van de landelijke stikstofuitspraak in 2019. Woningbouwplannen en aanleg van wegen kwamen daardoor stil te liggen, ook in Drenthe. En ook het transferium kwam on hold. "Het heeft ook zeker gevolgen voor het transferium, ook al willen we hiermee juist mensen uit de auto halen en de bus in krijgen. Maar natuurgebied de Drentsche Aa ligt er pal tegenaan, een Natura 2000-gebied. Dus willen we wat op die plek, dan moet dat uitstootvrij gebeuren", zegt Beuker.

Voertuigen op waterstof

Gedeputeerde Cees Bijl (PvdA) van verkeer en vervoer wil een speciaal bouwteam dit probleem laten tackelen. Uit dit team moet een ontwerp komen, dat stikstofvrij te realiseren is. "Als overheid willen we samen met een aannemer kijken welke oplossingen er zoal zijn qua stikstof, om aan de vergunningsnormen te voldoen. Dat houdt simpelweg in: geen uitstoot", legt Beuker uit.

Of dat allemaal kan en hoe, dat wordt nu verder uitgedacht. Bouwvoertuigen op waterstof of elektrische machines, zou een optie kunnen zijn. "Als de aanleg maar emissieloos is."

Nog bestemmingsplan wijzigen

De gemeente Tynaarlo moet voor het transferium het bestemmingsplan bij De Punt nog wel wijzigen. Pas dan kan de provincie een omgevingsvergunning krijgen om de boel aan te leggen. College en raad moeten daar nog 'ja' op zeggen. Maar die is alleen houdbaar volgens woordvoerder Beuker, als er geen stikstofregels worden overtreden.

Welke aannemer nu een list moet verzinnen met dat bouwadviesteam, is nog niet bekend "We zijn nog druk met het gunningsproces. We denken dat dit over een week bekend zal zijn, dan worden ook Provinciale Staten per brief geïnformeerd", aldus Beuker. De verwachting is dat de ontwerpfase voor een stikstofvrij plan een half jaar duurt.

Aan de slag

Ondertussen kan Tynaarlo alvast wel aan de slag om het gemeentelijke bestemmingsplan voor de locatie bij Eelde/De Punt aan te passen, zo laat de provincie weten. "Zodra we als provincie zover zijn dat we de vergunning kunnen aanvragen, moet het bestemmingsplan wel rond zijn" aldus woordvoerder Beuker.

Het CDA in de raad van Tynaarlo drong daar vorige week al al op aan. De partij wil haast maken en de boel aan laten leggen, omdat dit een stuk fileleed op de A28 richting Groningen wegneemt en de opritten bij Eelde straks stukken veiliger worden.

Al vele jaren discussie

Al jaren wordt er over het transferium bij De Punt gepraat. Er lag ooit een plan voor tweeduizend parkeerplaatsen met grote horecavoorziening, op een plek naast de snelweg die deels in het Drentsche Aa-gebied lag. Dat stuitte op veel verzet. Het was te groot en zou waardevolle natuur aantasten.

Uiteindelijk is het transferium afgeschaald naar tweehonderd parkeerplaatsen en een ov-knooppunt. Ook de locatie is aangepast, het ligt ingeklemd in de groene strook tussen snelweg en afrit. Provincie en de gemeenteraad van Tynaarlo zetten in 2017 beiden het licht op groen, maar al die tijd kwam het door de stikstofproblematiek niet tot aanleg.

Lees ook: