Bouwmeester bezig aan laatste dagen als burgemeester van Coevorden

"Het is alsof je afscheid neemt van een familie waar je goed mee bent opgetrokken", zegt hij over het naderende afscheid. Op 1 oktober neemt Renze Bergsma de ambtsketen van Bouwmeester over en zit het Bouwmeester-tijdperk in Coevorden er echt op.

"Het was het mooiste afscheid wat je je maar kunt voorstellen", zegt de inwoner van Erm gedecideerd. Bouwmeester kreeg een lintje van de commissaris van de koning, werd benoemd tot ereburger van de gemeente Coevorden en nam op feestelijke wijze afscheid van het college en de gemeenteraad. Het ereburgerschap doet hem veel: "Zo'n lintje is hartstikke leuk, maar dat ereburgerschap. Dat is echt een bekroning op mijn werk."

Tekst gaat verder onder de video

Ivoren toren

Bouwmeester is van mening dat hij als burgemeester altijd benaderbaar heeft willen zijn voor zijn inwoners. "Ik heb er echt voor gewaakt om niet vanuit een ivoren toren met een dichte deur te besturen. Ik heb geprobeerd het burgemeesterschap op een menselijke manier in te vullen."

Dat is hem goed gelukt. Veel inwoners vinden het jammer dat hij vertrekt. "Volgens mij is dat inderdaad de nasmaak die blijft hangen." Dat komt ook omdat hij er altijd stond als mensen hard getroffen werden. "Dan zei ik: hier heb je mijn 06-nummer. Als er wat is, bel je me. Ik denk dat mensen dat wel waarderen."

Geen waarnemend burgemeester

Bouwmeester heeft nog geen concrete plannen gemaakt voor na 1 oktober. "Ik wil eerst een paar maandjes rustig aan doen, maar ik ben geen type dat achter de geraniums gaat zitten. Rondom ons huis in Erm is nog genoeg werk en in de loop van de tijd zullen we wel zien wat ik ga doen. Waarnemend burgemeester word ik in ieder geval niet. Dat is voor mij geen optie."

Lees ook: