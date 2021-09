Boom vergiftigd in Meppel: dader gezocht om schade van 20.000 euro te verhalen

Een plataan in de de Lucas van Leydenstraat in Meppel is door een onbekende dader vergiftigd. De dader boorde twee gaten in de boom en spoot daar een vloeistof in. De gemeente Meppel heeft aangifte gedaan.

Wie vergiftigt er nu een boom? "Ik ben erg benieuwd wie zoiets doet", vertelt wethouder Jaap van der Haar van Meppel in een reactie. "Ik vind het echt ongelofelijk. In de vier jaar dat ik bij de gemeente werk is dit de eerste keer dat ik dit tegenkom. Men heeft het recht in eigen hand genomen. Blijkbaar heeft iemand overlast van de boom."

Het nieuws viel rauw op z'n dak. De wethouder kende geen grote onvrede over de boom. "We hebben wel eens een opmerking van iemand gehad over het blad van de boom, maar nooit specifieke klachten uit de omgeving. Laat staan veelvuldige klachten", vertelt Van der Haar.

Chemicaliën

Dat het moedwillig vergiftigen betreft, is duidelijk. "Er is in geboord en toen heeft iemand wat in de boom gespoten. Dat kan olie zijn, maar ook een chemisch middel", vervolgt Van der Haar. "De helft van de boom zie je nu al afsterven. Een deel van de kroon gaat al dood en ik vrees dat de rest volgt. We hebben nog geen onderzoek gedaan naar het gif dat er ingespoten is. Als het chemicaliën zijn, zal het ons zeker de hele boom kosten."

De wethouder belooft dat omwonenden geen gevaar lopen. "De gaten zijn nog te zien, de middelen niet meer. In die zin is er nu geen gevaar meer", aldus Van der Haar. "We hebben de boom ook niet afgezet."

20.000 euro

De gemeente heeft aangifte bij de politie gedaan in de hoop om zo de dader te vinden. "Het is een grote boom", vervolgt Van der Haar. "Hij vertegenwoordigt een economische waarde van 20.000 euro. We hebben bij alle omwonenden een brief bezorgd met daarin de vraag om zich te melden bij de politie als ze iets weten. Dat kan rechtstreeks en anoniem."

De boom wordt hoe dan ook vervangen door een nieuw exemplaar dat net zo groot moet zijn. De kosten wil Van der Haar verhalen op de dader. "Ik hoop dat de buurt tips geeft over wat er is gebeurd, anders vinden we nooit de dader. Als we de dader vinden willen we diegene aansprakelijk stellen voor de schade. We laten niet iemand op deze manier een boom weghalen. We zullen de plaats beschikbaar maken en er een grote boom voor terugzetten."

