Eerste Prinsjesdag voor kersvers Kamerlid Strolenberg: 'Voel mij net een kleine jongen in een snoepwinkel'

"Ja, ik denk wel dat dit genieten wordt. Want hoe vaak maak je het nou mee dat je in dezelfde zaal zit als de Koning en mag luisteren naar zijn verhaal?", vertelt Strolenberg.

Anders dan anders

"Ja het wordt een bijzondere dag", vertelt de Hoogevener glunderend. "Natuurlijk heb je veel ceremoniële dingen, maar aan de andere kant is het ook heel sober in verband met corona." Zo mag Strolenberg geen bezoek meenemen naar Den Haag, rijdt er geen Gouden Koets en leest de Koning de Troonrede niet in de Ridderzaal voor, maar in de Grote Kerk omdat daar meer ruimte is.

Dat Strolenberg geen bezoek mee mag nemen, daar zal vooral zijn dochter van balen. Het Kamerlid had haar een poos geleden al beloofd dat als het zover was, zij met hem mee zou mogen naar Den Haag.

Zoals gezegd is Prinsjesdag ook dit jaar soberder vanwege corona. Iets wat het Hoogeveense Kamerlid wel jammer vindt, hij genoot altijd van Prinsjesdag. "Ja, dat vond ik altijd wel mooi. Zeker als je dan ziet dat ze met die koets door al die straten gaan langs al die mensen. Ik keek het altijd op televisie, daar kon ik altijd best van genieten."

De uitnodiging van Strolenberg:

Uitnodiging Prinsjesdag 2021 (Rechten: RTV Drenthe/Ronald Oostingh)

'Bijzondere weken'

Begin deze maand zag het er nog niet naar uit dat Strolenberg vandaag aanwezig zou zijn in Den Haag. Door het aftreden van demissionair minister Tamara van Ark vanwege ernstige gezondheidsklachten schoven een aantal VVD'ers een plaatjes omhoog op de lijst. En dus werd de Hoogevener eerder dan gedacht Kamerlid.

"Ik dacht ik kom erin als er een kabinet met de VVD geformeerd wordt. Maar dat ging allemaal iets sneller dan verwacht." Strolenberg heeft naar eigen zeggen dan ook bijzondere weken achter de rug: "Het duurde even voordat ik geland was. Ik werd op een donderdag gebeld dat ik Kamerlid werd en de dinsdag erop was al de installatie."

"Sinds een week heb ik nu een portefeuille gekregen, dus nu kan mijn werk ook echt beginnen. Dus het is nu vooral kijken wat er op de agenda staat, wanneer er debatten zijn en met wie ik moet praten om meer informatie te krijgen. Ik word er eigenlijk alleen maar enthousiaster van. Het is ook echt ontzettend eervol werk en ook als je daar rondloopt, dan voel ik mij net een kleine jongen in de snoepwinkel."

Aan het werk

In de portefeuille van het nieuwe Kamerlid zitten onderwerpen die vallen binnen het ministerie van Binnenlandse Zaken. Zoals contacten met gemeenten, waterschappen en provincies. "Maar ook visserij en dierenwelzijn heb ik onder mijn hoede, dus dat is echt best wel divers", legt Strolenberg uit.

Gaat Strolenberg nu dan ook meteen strijden voor meer geld voor Drentse gemeenten? "Nou, dat kan ik niet meteen beloven. Ik denk dat het belangrijk is om te kijken waar de knelpunten zitten bij gemeenten. Ik weet dat ze het financieel echt heel zwaar hebben. De intentie is om te kijken wat je als Rijk kunt doen om dat te compenseren."

Strolenberg over zijn eerste Prinsjesdag

Troonrede

De geboren en getogen Hoogevener benadrukt dat hij in zijn werk altijd zijn geboorteprovincie in het achterhoofd heeft. Hij blijft ook grotendeels in Hoogeveen wonen om binding te houden met de regio. "Ik heb de afgelopen twee weken dat ik in functie ben al twee keer een Tweede Kamerlid naar Drenthe gehaald om te laten zien wat voor moois we hier hebben. En ook om te laten zien welke uitdagingen hier liggen."

Maar voor vandaag mogen de politieke dossiers even aan de kant en gaat Strolenberg genieten van zijn eerste Prinsjesdag. Hij verwacht dat de Koning ongetwijfeld iets zal zeggen over de moeilijke coronaperiode die achter ons ligt: "Veel mensen hebben iemand verloren of kennen iemand die ziek is."

"Ik hoop ook dat we snel weer kunnen opbouwen nu er weer wat lichtpuntjes zijn. Dat alles wat meer open kan, om ook zo de economie te stimuleren. En ook dingen uitgeven, dat we zo de bedrijven helpen en we er uiteindelijk allemaal beter van worden."

Formatie

Maar goed, voor het maken van die plannen is het maken van een nieuw kabinet ook fijn. Iets wat al behoorlijk lang duurt. "Daar baal ik zelf ook van, dat er nog geen kabinet is. Dat is ook een ontzettend moeilijk proces op dit moment, misschien wel moeilijker dan ooit."

"Zo'n formatie is natuurlijk gebaseerd op vertrouwen. Dat heeft dit jaar behoorlijke deuken opgelopen bij verschillende partijen, daar moeten we oog voor hebben in het belang van Nederland. Ongeacht of VVD daar deel van uitmaakt, is het van groot belang dat er een kabinet komt."

