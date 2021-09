Wat vind jij? Een coronapas om naar de wc te gaan is belachelijk

Wil je naar een voetbalwedstrijd of een concert dan moet je al langer kunnen aantonen dat je gevaccineerd of getest bent. Vanaf komende zaterdag moet dat ook als je naar de kroeg, een restaurant of de bioscoop wilt.

Met uitzondering van het terras, legde demissionair minister Hugo de Jonge gisteren uit. Volgens hem wil de Tweede Kamer dat de coronapas niet verplicht wordt voor terrasbezoekers. Voor mensen die van plan zijn om lang op het terras te zitten of die een zwakke blaas hebben, is wel te hopen dat de kroeg of het café een dixi op het terras zet. Want zit je gezellig een drankje te doen op het terras en je moet onverhoopt naar binnen om te plassen, dan moet je laten zien dat je gevaccineerd of getest bent.

Het kabinet liet al weten niet blij te zijn met de uitzondering voor terrassen. "Het kan ook gaan regenen en dan gaat iedereen opeens naar binnen", reageerde demissionair premier Mark Rutte in het debat. Ook noemde hij als voorbeeld dat bezoekers misschien naar binnen moeten om af te rekenen.

Wat vind jij?

Is het logisch dat je als terrasbezoeker de coronapas moet hebben voor een bezoek aan de wc bij een kroeg of restaurant? Of vind je het een overdreven maatregel? Laat weten wat je vindt door hieronder op eens of oneens te stemmen. Je kunt je mening van wat uitleg voorzien door, na het stemmen, onder de poll op 'Commentaar' te klikken. Die reacties nemen we mogelijk mee op radio tussen 07.00 en 09.00 uur.