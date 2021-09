Prinsjesdag: wat weten we tot nu toe?

Hieronder wordt per thema uiteengezet wat het demissionaire kabinet van plan is.

Wonen

Dit is een belangrijk en gevoelig thema. Er is een tekort van zo'n 331.000 woningen, de prijzen van koop- en huurwoningen blijven stijgen en vooral mensen met een laag- of middeninkomen en starters slagen er door die hoge prijzen niet in een betaalbaar huis te krijgen. Vandaag maakt het kabinet bekend dat ze 1 miljard euro extra uittrekt voor de snellere bouw van betaalbare woningen.

Het kabinet stak sinds 2019 via de zogenoemde woningbouwimpuls ook al in totaal 1 miljard euro in versnelling van de woningbouw. Gemeenten konden dat geld gebruiken om drempels voor de bouw van nieuwe huizen weg te nemen.

Het opheffen van de verhuurderheffing voor woningcorporaties of het verder verlagen van de hypotheekrenteaftrek is politiek te omstreden. Het kabinet is demissionair en kan dan niet al te grote stappen nemen.

Klimaat

Het demissionaire kabinet wil volgend jaar 6 tot 7 miljard euro extra uitgeven om de CO2-uitstoot te verminderen. Het extra geld voor de klimaataanpak vloeit voort uit het vonnis in de Urgenda-zaak, dat het kabinet dwingt om maatregelen te nemen. Het geld zou worden ingezet om met subsidies mensen te verleiden tot verduurzaming, bijvoorbeeld door het aanschaffen van een elektrische auto of hun huis te isoleren.

Ook gaat er fors meer geld naar het potje waaruit bedrijven en non-profitorganisaties subsidie kunnen krijgen als ze bijvoorbeeld zonneparken of windmolens willen neerzetten.

En hoeveel geld gaat er dan naar de stikstofplannen? Er zouden vele miljarden euro's gaan naar boeren om ze uit te kopen. Hoewel er wordt gesproken over rigoureuze maatregelen, durven de coalitiepartijen hun vingers er volgens het AD niet meer aan te branden en wordt dit dossier doorgeschoven naar een volgend kabinet.

Verhaal gaat verder onder de foto

Er komt een pot met geld waaruit bedrijven en non-profitorganisaties subsidie kunnen krijgen als ze bijvoorbeeld zonneparken willen neerzetten (Rechten: Chiel van Veen/RTV Drenthe)

Economie

Het Centraal Planbureau (CPB) gaat nu voor 2022 uit van een economische groei van 3,5 procent, na een geraamde groei van 3,9 procent in 2021. Bij de vorige raming van nog geen maand geleden ging het planbureau nog uit van groeicijfers van respectievelijk 3,8 en 3,2 procent voor 2021 en 2022. In het voorwoord van de Miljoenennota merkt minister Wopke Hoekstra (Financiën) op dat de Nederlandse economie er 'opvallend goed' voor staat. De steunpakketten waarmee het kabinet de afgelopen anderhalf jaar bedrijven en banen probeerde te redden, hebben volgens Hoekstra geholpen. De werkloosheid loopt volgens het CPB volgend jaar een fractie op, van 3,4 naar 3,5 procent.

Huishoudens hebben volgend jaar gemiddeld 0,1 procent meer te besteden. Dat cijfer zegt evenwel weinig over individuele gevallen, omdat het bijvoorbeeld geen rekening houdt met wijzigingen in de persoonlijke situatie. Ook kunnen de plussen en minnen per groep sterk uiteenlopen. Maar voor de meeste groepen verandert er per saldo weinig in de koopkracht. Het demissionaire kabinet trekt wel 220 miljoen euro uit voor lastenverlichting, met name voor mensen met een laag inkomen, eenverdieners en gezinnen.

Veiligheid

Volgend jaar wordt 400 miljoen euro extra uitgetrokken voor bestrijding van de georganiseerde criminaliteit, meldt RTL Nieuws. 50 miljoen euro gaat naar opsporingsorganisaties zoals de FIOD en voor extra veiligheid in de wijk trekt het kabinet 110 miljoen euro uit. Volgens RTL Nieuws gaat er daarnaast 97 miljoen euro naar de hele handhavingsketen.

Ook gaat er meer geld naar de beveiliging van bedreigde personen. Daar had een Kamermeerderheid op aangedrongen na de moord op Peter R. de Vries. Ten slotte komt er in de Miljoenennota geld vrij voor de sociale advocatuur.

Zorgkosten

Weinig informatie is nog uitgelekt over de kosten voor zorg. Waarschijnlijk is wel dat het eigen risico volgend jaar op 385 euro blijft staan. Een zeer ruime meerderheid van zeventien politieke partijen in de Tweede Kamer was het in juni al eens met een voorstel van de SP om het verplicht eigen risico voor 2022 te bevriezen. Vandaag moet meer duidelijk worden over de zorgkosten en zorgpremie in 2022. Hoeveel en of de premie omhoog gaat, is nog onduidelijk.